AMLO demandará por daño moral a César de Castro abogado de Genaro García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en breve podría presentar una denuncia por daño moral en contra de César de Castro abogado del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“Es más, se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos”, adelantó.

“Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), que haga el análisis, que consulte a abogados, para ver cómo procedemos”, precisó.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que esta posible denuncia es porque en el juicio de García Luna se está señalando a la investidura presidencial de México.

“Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México, y esto tiene que quedar muy claro”, comentó.

“Lo vamos a ver cuánto se puede y si es viable legalmente, aquí lo vamos a analizar… También lo estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Se tiene que ver cuál es la vía”, dijo.

“Lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral”, aseveró.

“No puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”, siguió.

Andrés Manuel López Obrador precisó que, como no tiene dinero para pagar un abogado, se está buscando a uno que cobre un porcentaje en caso de ganar el juicio y que el resto del dinero obtenido se destinaría a las familias afectadas por la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).

“De una vez les comento que como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para los familiares de las víctimas de la guerra que desató Calderón”, afirmó.

La decisión de López Obrador de presentar esta posible denuncia surge luego de que en el juicio que se lleva a cabo en la Corte de Nueva York, el abogado de Genaro García Luna trató de involucrar al presidente mexicano en presuntos sobornos del narcotráfico durante el contrainterrogatorio que le realizó César De Castro al narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada.

De acuerdo con el colega periodista Jesús García de La Opinión, César de Castro pretendió guiar al testigo cooperante para que revelara presuntos sobornos hacia el presidente mexicano, pero fue el mismo juez Brian Cogan quien lo detuvo.

“El abogado César de Castro quería que “El Rey” Zambada confirmara que había dado $7 millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña para López Obrador, para competir contra Vicente Fox”, relató Jesús García en su nota publicada en este mismo diario del 14 de febrero de 2023 que lleva por título “Defensa de Genaro García Luna busca implicar a AMLO en sobornos del narco, pero juez le pone un alto”.

Los alegatos en el juicio a García Luna, quien es acusado por narcotráfico, concluyeron este miércoles 15 de febrero y ahora se encuentra en el procedimiento de deliberación del jurado.

Te puede interesar:

–Defensa de Genaro García Luna busca implicar a AMLO en sobornos del narco, pero juez le pone un alto

–“El Rey” Zambada confirma que dio al menos $5 millones a Genaro García Luna, pero enfrenta duros cuestionamientos

–Defensa de Genaro García Luna critica falta de pruebas en acusaciones por narco y se lanza contra testigos “criminales”