Diego Cocca hace sus primeras tareas como seleccionador de México

Gerardo Martino no tuvo un gran paso por la Selección Mexicana. El estratega argentino era constantemente criticado. Uno de sus más grandes cuestionamientos tenía que ver con su presunto desinterés por la Liga MX, torneo que le podía permitir descubrir jugadores para llevarlos a su plantilla. Pero el “Tata” no fue un visitante recurrente en los estadios. Diego Cocca, nuevo estratega de El Tri, no quiere cometer los mismos errores.

Diego Cocca, entrenador de la Selección Mexicana, asistió al duelo donde Chivas venció 2-1 a Tijuana





Diego Martín Cocca dijo “presente” en el Estadio Akron para presenciar el partido entre las Chivas de Guadalajara y los Xolos de Tijuana. En dicho encuentro, el Rebaño Sagrado venció 2-1 al conjunto de Miguel Herrera, uno de los entrenadores aspirantes al puesto de seleccionador de México.

El estratega argentino ya estuvo en el anterior partido de las Águilas del América, pero esta vez se habría acercado para mirar con más detalle a jugadores como Fernando Beltrán y Alexis Vega. Aunque este último está lesionado, no queda ninguna duda de que será parte del nuevo proceso de Cocca.

“Quería agradecerle a la afición de Chivas y por supuesto a Amaury y a Fernando Hierro por la invitación, el recibimiento. Hoy estoy aquí en el Akron, estoy en un equipo grande del fútbol mexicano buscando el talento que buscamos para la Selección“, dijo Diego Cocca.

El director técnico de @miseleccionmx, @Diegococca1, está de visita en el @EstadioAKRON 🔴⚪️





México tendrá grandes torneos que serán los primeros retos de Diego Cocca en el banquillo. La Copa América y la Copa Oro servirán de calentamiento al Mundial de 2026, torneo en el que México será una de las sedes.

