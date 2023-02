Estados Unidos podría en julio estar en riesgo de su primer incumplimiento crediticio, según la CBO

Este miércoles la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) publicó un informe en el que alertó que de seguir el desacuerdo entre la Casa Blanca y los legisladores republicanos en cuanto suspender o aumentar el límite de la deuda, Estados Unidos podría a mitad de año estar en riesgo de su primer incumplimiento crediticio.

En enero, la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen se pronunció sobre el desafío que actualmente enfrenta el país al confirmar que se había alcanzado el techo de la deuda de $31.4 billones de dólares.

Ante la espera por la decisión del Congreso, el Departamento del Tesoro inició las llamadas “medidas extraordinarias”. Sin embargo, continúa la insistencia de que se realice cuanto antes las acciones correspondientes y de esta manera evitar “consecuencias económicas catastróficas”, dijo.

La discrepancia entre el Gobierno de Joe Biden y la Cámara Baja con el control de los republicanos, es que estos últimos aceptarían el aumento del límite de la deuda si se realiza una reforma estructural del gasto público y presupuestario, una propuesta que rechaza contundentemente el Gobierno ya que asegura que un recorte de este tipo quebraría a la clase media.

Aunque no se tiene una fecha exacta de cuándo se agotará la capacidad del Gobierno de depender de las medidas extraordinarias, se estima que podría ser entre julio y septiembre. No obstante la situación lograría revertirse debido a la cantidad de ingresos que se recauden y gasten. “Si el límite de la deuda no se eleva o suspende antes de que se agoten las medidas extraordinarias, el gobierno no podrá pagar sus obligaciones en su totalidad”, señala el informe.

La agencia en este sentido advierte que como resultado “el Gobierno tendría que retrasar los pagos de algunas actividades, incumplir sus obligaciones de deuda, o ambas cosas”, dice el escrito.

El elevar el límite de la deuda no llevaría a nuevos gastos como los que ya se tienen como: el Seguro Social con $100 mil millones de dólares, el Medicare que es alrededor de los $40 mil millones de dólares o beneficios para militares en servicio activo que ronda entre los $25 mil millones dólares, sino que permite que el Gobierno pague a los acreedores lo que ya debe.

