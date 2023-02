Gobierno de Estados Unidos registró un déficit presupuestario de $39,000 millones de dólares en enero

El Departamento del Tesoro informó que debido a la caída de ingresos que impulsaron un considerable desembolso incluido el fondo de pensiones sindicales, el gobierno de Estados Unidos registró un déficit presupuestario de $39,000 millones de dólares, después de que en enero del año pasado se estableciera un superávit mensual de $119,000 millones de dólares.

Actualmente el Tesoro está aplicando todas las medidas extraordinarias necesarias para evitar sobrepasar el techo de la deuda y dio a conocer los recibos del mes pasado que fueron $477,000 millones de dólares, unos $18,000 dólares menos en comparación a enero del 2022, lo que corresponde a una caída del 4%.

Pese a los datos arrojados, la institución aseguró que hasta los momentos no hay cambios en el presupuesto respecto a Medicare, el Seguro Social y los intereses de la deuda pública. Aunque es una situación que se debate en el Congreso si elevar o no el techo de la deuda que actualmente se encuentra en los $31,4 billones de dólares. El Tesoro destacó que la capacidad que tiene Estados Unidos para pagar las obligaciones no durará más allá de la mitad del año.

De acuerdo con algunos informes del Departamento del Tesoro, los desembolsos federales aumentaron un 4% respecto al año anterior lo que equivales $486 mil millones de dólares, debido al rescate de $36 mil millones dólares del Fondo de Pensiones de los Estados Centrales para evitar los recortes a jubilados y trabajadores.

Otra subida pronunciada fue el costo del Seguro Social que a principios de año se elevó un 12% en comparación con el año anterior y alcanzó los $114 mil millones de dólares debido a los ajustes por costo de vida, lo mismo para los intereses de la deuda pública que se elevaron un 18% es decir, $51 mil millones dólares en enero.

Aunque el Tesoro también espera que en los próximos meses el efecto de los pagos de bonos más bajos desaparezca a consecuencia del crecimiento de la tasa de empleo en el país, los impuestos sobre la renta aumentaron también un 4% llegando a los $279,000 millones de dólares.

