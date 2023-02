Eugenio Derbez publica en Instagram un mensaje recordando a Raquel Welch

Foto: Rich Fury for Pantelion Films / Getty Images

El 15 de febrero falleció a los 82 años la actriz Raquel Welch, cuya última aparición en cine fue en la película de comedia “How to be a latin lover”, en la que compartió créditos con Eugenio Derbez. Ahora el actor mexicano recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje recordando a quien fuera todo un sex symbol a lo largo de varias décadas.

Derbez publicó dos imágenes que lo muestran al lado de Raquel en 2017, junto con el texto: “Estoy profundamente triste por el fallecimiento de Raquel Welch. Ella conquistó no sólo Hollywood, sino el corazón de todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en lo que sería su última película “How to be a latin lover”.

De inmediato los fans de Eugenio compartieron en las redes sociales una escena de ese filme en la que su personaje de Máximo intenta llamar la atención de Celeste (Welch) al mismo tiempo que Rick (Rob Lowe), con quien se enfrasca en una pelea. “How to be a latin lover” obtuvo un buen éxito en las taquillas de Estados Unidos tras su estreno, recaudando más de $62 millones de dólares a nivel mundial.

