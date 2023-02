Los 10 mejores autos del año: Los Top Picks de 2023

Estos excepcionales modelos cumplen con nuestros más altos estándares de rendimiento, seguridad, confiabilidad y más

Los 10 vehículos fueron seleccionados entre más de 200 modelos probados como lo mejor de lo mejor para el 2023. Cada uno representa un segmento clave en el sector de vehículos y destacan por su combinación de rendimiento de prueba en carretera, confiabilidad, satisfacción del propietario y seguridad, obteniendo un puntaje general lo suficientemente alto como para obtener una codiciada recomendación de CR.

Todos los autos deben venir de serie con características clave de seguridad, incluido el frenado automático de emergencia (AEB por sus siglas en inglés) que funcione a velocidades de autopista e incluya detección de peatones.

En pocas palabras: estos son los vehículos que nuestro personal experto altamente recomendaría a familiares y amigos.

No nos sorprende que los Toyota, que históricamente han ocupado un lugar destacado en nuestra lista, vuelvan a estar bien representados: son conocidos por tener un buen rendimiento general, economía de combustible y confiabilidad. Sin embargo, este año hay dos notables ausencias en nuestras elecciones más repetidas: el Lexus RX y el Toyota Prius. Estos modelos significativamente rediseñados no estuvieron a la venta a tiempo para poder ser incluidos, lo que dejó un espacio libre para que otros impresionantes modelos aparecieran en la lista de las mejores selecciones de este año.

Nuestra lista de los mejores es una recopilación de automóviles, SUV y camionetas con un rendimiento sobresaliente en todos los ámbitos. Además, nuestra designación Green Choice (indicada por un ícono de hoja en nuestras calificaciones) se otorga a los autos de gasolina, eléctricos e híbridos que se encuentran en el 20% superior de todos los coches en el mercado por tener las emisiones más limpias, según los datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés).

Menos de $25,000

Auto pequeño: Toyota Corolla Hybrid

El Corolla Hybrid es una clase magistral rodante sobre lo que es posible con un modelo de menor precio. Este sedán compacto tiene una excelente economía de combustible de 48 mpg en las pruebas de CR que se acerca a la eficiencia del Prius más caro. Y viene de serie con el conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor Toyota Safety Sense 3.0, con advertencia de cambio de carril (LDW), control de crucero adaptativo (ACC) y luces altas automáticas. La advertencia de punto ciego (BSW) es opcional. Nuevo para 2023, el Corolla Hybrid ofrece una tracción total. Profundizando en los niveles de equipamiento, trae más detalles sutiles que lo convierten en un compañero de viaje muy placentero.

SUV subcompacto: Toyota Corolla Cross

El mismo nombre anuncia que este es el Corolla de los SUV subcompactos, con toda la practicidad, el valor y la virtud que implica el apodo familiar. El tamaño y la forma cuadrada tradicional hacen que el Corolla Cross sea relativamente espacioso para su clase. Viene con un motor de 4 cilindros y 2.0 litros y 169 hp combinado con una transmisión variable continua (CVT) y opción de tracción delantera o en las 4 ruedas. La aceleración es algo moderada, pero su tren motriz destacó con un robusto total de 28 mpg en las pruebas de CR. La mayoría de los controles son muy fáciles de usar, pero la nueva interfaz de información y entretenimiento necesita un poco de pulido. El asiento trasero también tiene buen espacio para la cabeza y los pies. Teniendo en cuenta la consolidada lista de equipo de seguridad estándar que posee y obteniendo las mejores calificaciones para la confiabilidad prevista, el Corolla Cross es una elección inteligente.

De $25,000-$35,000

SUV pequeño: Subaru Forester

Esta es la décima aparición consecutiva del Forester como uno de nuestros favoritos, lo que subraya lo bien que este pequeño SUV ha perfeccionado su fórmula ganadora a lo largo del tiempo. La clave de su atractivo es el diseño básico, destinado a brindar una sólida protección contra choques, una cabina espaciosa, un área de carga bastante grande y una excelente visibilidad hacia el exterior. La forma del vehículo también permite un acceso inusualmente bueno, con puertas altas de amplia apertura y asientos a la altura de la cadera. Los controles son simples de usar y fáciles de alcanzar. El motor de 4 cilindros y 2.5 litros y su CVT emplea 28 mpg, lo que lo sitúa entre los mejores en su clase. El manejo es receptivo y el rodaje es versátil. El conjunto de características de seguridad EyeSight de Subaru se beneficia de un campo de visión más amplio y un software actualizado para 2023.

Camioneta pick up compacta: Ford Maverick Hybrid

El Maverick combina un precio base bajo con un tren motriz híbrido estándar y tracción delantera con un consumo de 37 mpg en nuestras pruebas. Nos recuerda una época en que las camionetas pequeñas eran abundantes por el campo. Hoy en día, es una alternativa divertida a los SUV pequeños y es ideal para los estilos de vida activos que puedan dar uso a su parte trasera de 4.5 pies de largo. El acceso a la cabina es fácil, gracias a las puertas grandes y al piso bajo, y es relativamente amplia, con buen espacio en la parte delantera y trasera. Los controles son simples y hay numerosos rincones para el almacenamiento en el interior. El manejo es seguro para una camioneta, y no tiene nada que envidiar a las camionetas tradicionales más robustas. Por el precio, sería difícil encontrar algo que sea tan versátil, eficiente y que provoque una sonrisa como el Maverick Hybrid.

Sedán mediano: Toyota Camry Hybrid

El nombre “Camry” se ha convertido en sinónimo de comodidad, conveniencia, confiabilidad y valor por una buena razón: cada versión ofrece esas virtudes clave. El Camry está disponible en muchos modelos, con diferentes trenes motrices, niveles de equipamiento e incluso tracción total. Pero la versión más atractiva sigue siendo la Hybrid. Brinda un rodaje cómodo, el manejo es deportivo, los asientos son cómodos y sus controles simples se encuentran en todas las versiones, además tiene una excelente economía de combustible. El Camry Hybrid mostró un total de 47 mpg en nuestras pruebas, lo cual es verdaderamente impresionante para un sedán de tamaño mediano. Viene con el conjunto de funciones avanzadas de asistencia al conductor Toyota Safety Sense 2.5+, con asistencia de mantenimiento de carril (LKA), LDW, ACC y otras ayudas.

Auto eléctrico: Nissan Leaf

El Leaf demuestra que no todos los autos eléctricos tienen precios altos. Este modelo deportivo viene con una batería de 40 kWh, un rango de 149 millas clasificado por la EPA con la versión estándar y un precio atractivo de menos de $30,000, incluso antes de los incentivos. Pero el modelo Leaf del que enamorarse es la versión “Plus” de 60 kWh. El Plus tiene un alcance de 212 millas clasificado por la EPA y es más rápido, reduciendo un segundo el tiempo de 0 a 60 mph. Con cualquier configuración, el manejo es suave y la cabina silenciosa. La posición de conducción es un poco más alta de lo que cabría esperar, lo que brinda una buena vista de la carretera. BSW, LDW, LKA y advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW) son estándar. El ProPilot Assist es opcional.

De $35,000-$45,000

SUV de 2 filas: Hyundai Santa Fe Hybrid

El Santa Fe Hybrid supone otro argumento sólido a favor de los sistemas de propulsión híbridos. Aquí, el híbrido es más potente, pulido y, por supuesto, eficiente que el motor estándar de la Santa Fe. El híbrido utiliza un motor de 4 cilindros turboalimentado de 1.6 litros y 226 hp, lo que lo hace significativamente más rápido al incorporarse en la carretera y al adelantar. Para los compradores que quieren conducir más lejos con electricidad, hay un híbrido enchufable que añade 35 hp y tiene 31 millas de alcance solo eléctrico. La cabina es espaciosa, con un asiento trasero amplio y cómodo, y una generosa lista de características estándar que incluye BSW, LKA y LDW. Tiene el rendimiento y la comodidad para satisfacer a la mayoría de los compradores de SUV medianos.

SUV mediano, de 3 filas: Kia Telluride

El Telluride se estableció como el punto de referencia de los SUV medianos de 3 filas cuando se presentó en 2020, y desde entonces ha sido una de las mejores opciones todos los años. El secreto es que simplemente lo hace todo bien. Su forma grande y cuadrada posee una cabina amplia y una buena visibilidad hacia el exterior. Los pasajeros apreciarán las comodidades, como las superficies suaves al tacto, los atractivos detalles en las molduras y el generoso espacio para moverse. Los asientos delanteros son amplios y cómodos, y las acogedoras segunda y tercera filas de asientos también son relativamente espaciosas. El refinado y potente motor V6 está respaldado por una suave y sensible transmisión automática de 8 velocidades. Incluso la comodidad de la marcha es buena. El Telluride 2023 tiene una pantalla de información y entretenimiento más grande y con más funciones de asistencia a la conducción.

Más de $45,000

SUV de lujo: Lexus Nx350h

Lexus dio en el clavo con el NX, un SUV pequeño disponible en 4 configuraciones de tren motriz. Nuestra versión favorita es la NX350h, un coche híbrido que ofrece un impresionante total de 38 mpg. Su motor eléctrico le ayuda a arrancar suavemente y deslizarse silenciosamente a bajas velocidades. Conducir el NX es una delicia, gracias a la dirección rápida y un rodaje firme, pero sin ser duro. La cabina es lujosa, con superficies acolchadas de alta calidad y asientos delanteros cómodos. El asiento trasero es más espacioso de lo que podrían sugerir las dimensiones exteriores compactas. En general, el NX es un SUV de lujo que los conductores apreciarán por su calidad interior y su practicidad. Viene con el sistema estándar con Lexus Safety System+ 3.0, que incluye muchas características de seguridad activa, como BSW y RCTW.

Auto eléctrico: Tesla Model 3

Desde su presentación en 2017, el Model 3 continúa teniendo un impacto significativo en el mercado de sedán de lujo compacto. Este elegante cuatro puertas ofrece una aceleración vertiginosa, con mucha torsión que te acomoda en el asiento mientras arrancas. Si tomas una curva el Model 3 te mostrará su agarre tenaz y su dirección precisa. La experiencia de conducción se parece mucho a la de manejar un coche deportivo. La autonomía de conducción de nuestro Model 3 era de 310 millas, pero se puede pedir con una autonomía de hasta 358 millas. Esa es una distancia significativa para un EV (vehículo eléctrico), especialmente dado lo conveniente que es usar la amplia red de cargadores de Tesla Supercharger. Viajar en Tesla es simplemente más fácil que con otros vehículos eléctricos. El interior minimalista, con su tablero sin indicadores y su pantalla central gigante, se suma a su ambiente de otro mundo.

*Glosario de términos de seguridad: AEB = frenado de emergencia automático; BSW = advertencia de punto ciego; LDW = advertencia de cambio de carril; LKA = asistencia de mantenimiento de carril; RCTW = sistema de aviso de tráfico trasero

