Miguel Herrera y su recado a Ricardo Ferretti luego de ser rechazado por El Tri 

Miguel Herrera sigue hablando sobre su rechazo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), para ser el seleccionador de México. Ricardo Ferretti fue el primero en anticipar la negativa hacia el “Piojo” y el propio estratega mexicano lo llamó “hocicón” por haber predicho el rechazo de los entes federativos a su elección como el nuevo líder de El Tri.

“Yo te platico una, el Piojo no va a ser y no solo por los aztecos“, dijo Ferretti días atrás de que Diego Cocca fuese designado como seleccionador de México. En los días siguientes se cumplió la predicción del Tuca y Miguel Herrera se quedó con las manos vacías.

🇲🇽 11 DTs de la selección mexicana

de fútbol en los últimos 13 años:



🇦🇷Diego Cocca



🇦🇷Gerardo Martino

🇨🇴Juan Carlos Osorio

🇧🇷Tuca Ferretti

🇲🇽Miguel Herrera

🇲🇽Victor Manuel Vucetich

🇲🇽Luis Fernando Tena

🇲🇽Jose Manuel de la Torre

🇲🇽Efraín Flores

🇲🇽Enrique Meza

🇲🇽Javier Aguirre pic.twitter.com/iiRkGHPJT2 — Xavi (@XaviSol_) February 9, 2023

“La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada digo. Al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la Selección Nacional”, dijo Herrera en una entrevista con Marca Claro.

Miguel Herrera no guarda rencor

A raíz de la negativa del Tuca, Miguel Herrera reveló que no ha habido ningún acercamiento del estratega brasileño para excusarse de sus palabras. Pero el “Piojo” dejó entrever que no hay ningún problema mayor por las declaraciones de su colega.

“No, ha habido varios episodios de estos en donde los dos hemos calentado algún partido y nos hemos dicho cosas, pero cada que nos vemos nos saludamos y nos abrazamos bien. No somos moneda de oro para caerle bien a todos”, agregó. Miguel Herrera Ya Habló de la 'Balconeada' del Tuca Ferretti en un Programa de ESPN: Ferretti Siempre Ha Sido Así de Hocicón. #MiguelHerrera #Piojo #Mexico #TucaFerretti

👉https://t.co/OO3uQovLb4 pic.twitter.com/WGEJHfY2b7— paracomentarse (@ParaComentarse) February 15, 2023

También te puede interesar:

· Miguel Herrera reaparece para hablar del rechazo de la Selección Mexicana

· Limpieza profunda en la Selección Mexicana: David Faitelson propone apartar a “los intocables” de El Tri

· ¿Ignacio Ambriz tenía razón? Nacho insiste en que los entrenadores mexicanos son menospreciados