Sin sostén, Carmen Villalobos saca su lado sensual y posa como toda una modelo

Carmen Villalobos ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram con unas fotos en las que posa muy sensual, usando un saco blanco que, abierto, dejó ver que no llevaba sostén. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Jueves de muuuucha actitud 🔥😎💋”.

La bella actriz colombiana acudió a un evento y compartió un video en el que aparece luciendo un colorido vestido con abertura en una pierna, mostrándose caminando por un pasillo como si se encontrara en una pasarela.

Hace ya varias semanas que Carmen dio a conocer públicamente su relación con Frederik Oldenburg, y ahora hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes que los muestra muy sonrientes y en distintos lugares. Todo fue con motivo del cumpleaños del conductor: “Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios ! Cómo se dió todo🤗? Esa historia sólo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤!” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

También te puede interesar:

-Carmen Villalobos baila muy animada al ritmo del nuevo tema de Shakira

-Usando coloridos leggings Carmen Villalobos mueve sus caderas al bailar sensualmente