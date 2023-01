Usando coloridos leggings Carmen Villalobos mueve sus caderas al bailar sensualmente

Carmen Villalobos acostumbra hacer ejercicio en su casa, pero antes de iniciar sus rutinas se graba bailando para después compartir el clip con sus seguidores en Instagram. Ahora lució su figura en leggings multicolor mientras movía las caderas al ritmo de un tema de salsa.

La bella actriz colombiana es gran fan de Shakira, y en TikTok compartió un clip en el que hace la coreografía del popular tema “Sessions #53”. El mensaje que escribió como complemento fue: “Mi primer #tiktok del 2023 🔥Unámonos a esta tendencia que esta súper cool 😜”.

Carmen le pone ritmo a todo lo que hace, hasta cuando promociona productos de belleza, como una cera líquida para el cabello. Así, lució espectacular usando jeans y un ajustado top negro de una manga mientras bailaba en el baño de su casa. View this post on Instagram A post shared by Carmen Villalobos Fan Club NY✅ (@carmen_mi_angel)

