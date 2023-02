The Weeknd reveló el tráiler de su show en el Sofi Stadium para HBO

Este 16 de febrero Abel Makkonen Testayne, mejor conocido como The Weeknd, celebra sus 33 años y lo hace lanzando lo que será un documental de uno de sus conciertos más polémicos, se quedó sin voz y tuvo que cancelarlo.

The Weeknd junto a la plataforma HBO publicaron en sus redes sociales el tráiler del documental de su show en el Sofi Stadium de Los Ángeles, cuando el cantante llenó por completo el lugar y perdió la voz.

Este documental tiene como fecha de estreno el 25 de febrero en la mencionada plataforma y tendrá título de ‘The Weeknd: Live at Sofi Stadium’.

Esta producción brindará a los fans desde la comodidad de su hogar el espectáculo dio el artista con canciones como “Save your tears”, “Starboy”, “Blinding Lights”, “Can´t Feel my Face, I Feel it Coming”, y muchos otros éxitos.

Por supuesto, se ofrecerán imágenes inéditas de momentos antes, durante y después del concierto. Resaltando el momento en el que The Weeknd perdió la voz y canceló el concierto de manera repentina.

Tras este hecho, el cantante pidió disculpas y la producción regresó el dinero a todos los que asistieron, pero las quejas en redes sociales fueron evidentes.

Pese a este lamentable momento, el cantante tuvo Sold Out en México y se presentará el próximo 29 y 30 de septiembre en el Foro Sol.

Esta producción está dirigida por Micah Bickham, producida por Contrast Films y por The Weeknd, La Mar C. Taylor, Jordy Wax y Micah Bickham; el co-productor ejecutivo es Aaron Cooke.

Detalles de su carrera

The Weeknd lanzó su álbum, Trilogy, en 2012, en donde recopiló tres de sus mixtapes que había publicado antes y algunas de sus canciones más populares como “High for This” y “Wicked Games”.

Desde ese momento, ha lanzado dos álbumes recopilatorios más: “The Weeknd in Japan” y “The Highlights”.

Ha colaborado con artistas como Beyoncé, Drake, Daft Punk, Lana del Rey y Kendrick Lamar.

En el 2018, ganó un premio Grammy al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo por su colaboración con Daft Punk, “Starboy”. También ha ganado premios en American Music Awards, Billboard Music Awards y Juno Awards.

Aunque The Weeknd es conocido por su estilo oscuro y sensual, su música también tiene un lado más vulnerable y reflexivo.

Seguir leyendo: