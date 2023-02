Un video muestra que a Danna Paola casi se le cae la falda en pleno concierto

Danna Paola cuida al máximo todos los detalles en sus conciertos, pero ahora vivió unos momentos incómodos al tener un desperfecto en su vestuario. Un video compartido en TikTok por uno de sus fieles fans muestra a la cantante en su show en Guadalajara mientras canta uno de sus éxitos, cuando inesperadamente su falda estampada se desabrocha; ella la sostiene y recibe ayuda de uno de sus bailarines, para después y ya más cómoda seguir con su coreografía.

La bella cantante mexicana compartió en Instagram las fechas de la nueva etapa de su gira Xt4s1s, además de un video en el que aparece al término de su concierto en Acapulco, donde se cansó un poco más que en sus otras presentaciones debido a las altas temperaturas: “Estaba medio ahogada, la verdad porque, digo, el calor de Acapulco es interesante”.

Danna Paola no deja a un lado su faceta como modelo de ropa, y hace algunos días obtuvo más de cinco millones de likes por una publicación que muestra las fotos tomadas para la campaña de ropa interior de la firma Calvin Klein, en las que la artista lució su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

