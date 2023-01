En microbikini Danna Paola da la bienvenida a 2023

Danna Paola ha dado una sorpresa a sus fans en Instagram, y compartió varias fotos en las que aparece muy sexy, usando un microbikini azul con pareo y dispuesta a tomar una cerveza; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Hola 2023”.

La cantante de 27 años también se grabó frente al espejo, con otro bikini de hilos que dejó al descubierto sus tatuajes; al descansar en un camastro mostró su faceta de modelo, sin olvidar sus gafas oscuras como complemento perfecto a su look.

Danna Paola está lista para regresar a trabajar, y el mes próximo tendrá su primer concierto de 2023 (en Cancún) dentro de la nueva etapa de su gira Xt4s1s. En otras fotografías ella apareció luciendo sus piernas al usar un elegante vestido blanco y escribió: “Y así… un año más , HOLA 2023 ✨ Este es el único”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

