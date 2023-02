Ana Bárbara apoya a Yuridia en su pelea contra Pati Chapoy y ‘Ventaneando’

La cantante Ana Bárbara fijó postura a favor de Yuridia en el pleito contra Pati Chapoy. Varios artistas han expresado su apoyo luego de que la intérprete de ‘Ya Te Olvidé’ denunciara que sufrió gordofobia por parte de la presentadora de televisión y sus compañeros en el programa ‘Ventaneando’.

En un encuentro con la prensa en el Auditorio Nacional de México con motivo a su próxima gira Bandidos Tour, Ana Bárbara mostró su postura en apoyo a Yuridia.

A su criterio, las personas que tienen el poder de generar opiniones en las redes y los medios de comunicación deben seguir códigos de respeto, no solo porque sean artistas, sino porque pueden afectar a seres humanos.

“Los comentarios de personas que tienen el poder de un micrófono y realmente estoy de acuerdo, con que tiene que haber unos códigos de respeto a los seres humanos, no porque seamos artistas, sino porque somos humanos”, indicó.

Manifestó que las burlas hacia otros no deben existir y subrayó que se debe regular lo que se dice en medios informativos.

“Las burlas tontas nunca debieron haber existido, porque efectivamente el daño colateral nunca lo saben, lo que hacen, sigo creyendo que no se magnifica. Pero también aprecio que hay errores y que no se deben de repetir, ya no vivir de perdones, sino regular que ya no se puedan hacer ni en radio, ni en tele, ni en video o programas. Una cosa es hacer comedia como hacen los comediantes, pero digamos que tiene que haber un algo que se respira donde ya faltas al respeto”, indicó.

Asimismo, manifestó que en su vida artística ha enfrentado muchos momentos incómodos por el género musical que interpreta y que antes se creía que era de “solo de hombre”

“Pasamos por muchas cosas, pero no me puedo pasar la vida así. Lo he superado, obvio. Situaciones incómodas, vivimos en un mundo bien machista desde toda la vida. Inseguridades como compositora, porque yo veía puros hombres compositores”, manifestó.

Ana Bárbara confrontó a Daniel Bisogno

Muchos internautas han recordado que hace algunos años la intérprete de ‘Bandido’ confrontó en vivo a Daniel Bisogno, también conductor del programa ‘Ventaneando’.

Bisogno había insinuado que Ana Bárbara tenía rostro de “marciano” y la madre de la cantante lo escuchó y se lo hizo saber a la artista, quien llamó a Paty Chapoy para acudir al programa.

Estando en pleno programa la cantante le dijo al presentador: “Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también esto?”.

El conductor trató de mantener la discusión tranquila, pero Ana Bárbara lanzaba sus dardos directamente.

“No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha”, fue parte de lo que dijo la cantante en ese momento y luego pidió que el conductor del programa saliera para que la entrevistaran.

