Gustavo Adolfo Infante exige cárcel para Alfredo Adame luego de que confesara haber matado a un hombre

Luego de que el polémico actor Alfredo Adame declarara que supuestamente le quitó la vida a un hombre en su juventud, el periodista Gustavo Adolfo Infante exige a las autoridades mexicanas que tomen cartas en el asunto y lo detengan.

No es secreto que Adame e Infante tienen años en pleitos, al grado de que han llegado a los juzgados en diversas ocasiones. Esta vez el periodista de entretenimiento se pronunció en Twitter para pedir que se investigue al actor de ‘Cuando me enamoro’ por el presunto de crimen que confesó.

“Si @_alfredoadame declara públicamente que ASESINO a golpes a un hombre, como ya lo hizo en un programa de radio, y que lo escondieron un año para librarlo de la cárcel. ¿En México no se persigue un delito confesado libremente?”, escribió Gustavo en redes sociales.

Asimismo, etiquetó a Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México en la declaración del actor de 64 años y le preguntó si esa confesión tiene validez para que las autoridades actúen.

Atencion @ErnestinaGodoy_ aquí está la deflación de @_alfredoadamede de cómo ASESINO a un Joven el El Pedregal de San Ángel de la CDMX. Una confesión así no tiene validez oficial? https://t.co/Fw3llA4Y7w

Hace unos días en entrevista con Maxine Woodside en el programa ‘Todo para la Mujer’, el actor dijo que cuando tenía entre 15 o 16 años cometió el grave delito. También señaló que no pagó cárcel porque su familia lo ocultó durante un año en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Según palabras del histrión, en una fiesta en el Pedregal, presuntamente se relacionó con la dueña de la casa, hecho que causara molestias en el novio de la chica y que desencadenó que Alfredo y el joven llegaran a los golpes.