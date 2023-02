Trump quiere excluir la cinta “Access Hollywood” del juicio por violación sexual de E. Jean Carroll

Los abogados de Donald Trump quieren prohibir que se presente la cinta “Access Hollywood” en la que el expresidente se jacta gráficamente de cómo las celebridades pueden abusar de las mujeres, en su próximo juicio civil por violación sexual iniciado por E. Jean Carroll.

Los abogados de Trump presentaron documentos en la corte federal de Manhattan el jueves por la noche para bloquear las referencias al encuentro grabado de 2005 y la cinta en sí, en el juicio que debe iniciarse en abril derivado de las afirmaciones de la columnista E. Jean Carroll.

Los representantes legales de Donald Trump calificaron la cinta de “irrelevante y altamente perjudicial” y dijeron que podría usarse injustamente para sugerir a los jurados que Trump tenía propensión a la agresión sexual y, por lo tanto, debe haber violado a Carroll. También pidieron evitar el testimonio de dos mujeres que han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada y prohibir las referencias a sus discursos de campaña.

Carroll, de 79 años, demandó a Trump en noviembre después de que el estado de Nueva York cambiara temporalmente las leyes para permitir que las víctimas adultas de violación demanden a sus abusadores, incluso si los ataques ocurrieron hace décadas. El juicio está programado para el 24 de abril y se espera que Trump y Carroll testifiquen.

Carroll, excolumnista de la revista Elle, dijo en su libro de 2019 “¿Para qué necesitamos a los hombres?” que Trump la violó a fines de 1995 o principios de 1996 en el camerino de Bergdorf Goodman, una lujosa tienda por departamentos de Manhattan.

Trump lo ha negado con vehemencia, a veces con enojo, en declaraciones públicas.

En una declaración de octubre para el próximo juicio, Trump descartó las afirmaciones de Carroll y dijo: “Físicamente, ella no es mi tipo”, aunque también la identificó erróneamente como una exesposa suya cuando le mostraron una fotografía.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, lo enfrentó con afirmaciones que otras dos docenas de mujeres habían hecho en su contra y le preguntó si alguna de ellas era cierta. “Yo diría. Quiero decir, no vea ninguna. Quiero decir, no me has mostrado nada”, respondió Trump, según la transcripción.

Por qué el veto a la cinta “Access Hollywood”

Los intentos de vetar que se presente en el juicio podrían aumentar la relevancia de los comentarios lascivos que hizo Donald Trump en la cinta “Access Hollywood”, que se reveló solo unas semanas antes de que ganara las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.

En la cinta, dijo que a veces, cuando ve mujeres hermosas: “Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Solo beso. Ni siquiera espero”. Y agregó que “cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa”, incluso agarrar a las mujeres entre las piernas.

Luego, Trump emitió una rara disculpa, diciendo que los comentarios habían sido “bromas de vestuario” captadas con un micrófono activo.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, argumentó que los comentarios de Trump en el video de 2005 ayudan a mostrar que lo que supuestamente le sucedió a su cliente no fue “un acto aislado”.