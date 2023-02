China sin disculparse con Estados Unidos por globo espía, confirma Blinken; crece tensión por ayuda a Rusia

Aunque la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a China mantienen los canales de comunicación abiertos entre Pekín y Washington, D.C., la administración de Xi Jinping no se disculpó por el globo espía derribado en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Blinken lanzó preocupaciones sobre el posible apoyo de China a Rusia con armas para continuar sus planes de invasión en Ucrania.

El funcionario estadounidense fue cuidadoso con sus expresiones, al considerar que no era “apropiado” hacer una “interpretación” errónea de lo que el responsable de relaciones exteriores chino, Wang Yi, dijo sobre el incidente, pero señaló que no hubo disculpa.

“No quiero mal interpretar lo que dijo. No creo que eso sea apropiado… Aunque puedo decirte que no, no hubo disculpas”, dijo Blinken en una entrevista en NBC News.

La reunión de Blinken y Yi ocurrió en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania. Se trató del primer encuentro tras los hechos en Carolina del Sur del 4 de febrero con el globo.

Blinken dijo que no tenía duda de que el equipo chino era para espiar.

“No puedo decir con certeza cuál era la intención original, pero eso no importa, porque lo que vimo… fue claramente un intento de vigilar sitios militares muy sensibles”, dijo Blinken.

El apoyo a Rusia

En una entrevista en CBS News, el secretario Blinken habló un poco más a fondo sobre China y su relación con Rusia de cara al primer aniversario de la invasión de Ucrania.

Blinken dijo que Estados Unidos tienen información de que China podría enviar armas a los rusos, aunque por ahora su apoyo ha sido con equipo no militar.

“Estuvimos preocupados desde el primer día por esa posibilidad [de que envíen armas]”, dijo Blinken.

Señaló que, por el momento, no se puede confirmar dicha ayuda, pero existe la posibilidad.

“Hay toda una gama de cosas que encajan en esa categoría [sobre ayuda militar], desde municiones hasta las armas mismas”, advirtió.

En tanto, China afirma que trabaja en un plan de paz, según lo expresado por Yi en la Conferencia de Seguridad de Munich.

Aunque Blinken insistió en que hay reportes de inteligencia que ponen en alerta a EE.UU.

“Los hemos visto brindar apoyo no letal a Rusia para aplicar en Ucrania. La preocupación que tenemos ahora se basa en la información que tenemos de que están considerando brindar apoyo letal”, expuso. “Les hemos dejado muy claro que eso sería causar un problema grave para nosotros y en nuestra relación”.

Desde el inicio de la invasión, el gobierno de Jinping ha rechazado condenar las acciones de Vladimir Putin.

