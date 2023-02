Veljko Paunovic quiere unas Chivas ganadoras y no sufrir en el Clausura 2023 de la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara han encontrado un poco el rumbo en el Clausura 2023 de la Liga MX, esto tras encadenar cinco partidos sumando, con dos victorias seguidas, algo que sin duda alguna emociona a todos los seguidores del rebaño sagrado. Sin embargo, Veljko Paunovic, entrenador del conjunto tapatío, habló y espera que esto siga así, para no tener que sufrir en el resto del torneo mexicano.

“Me gusta siempre direccionar el análisis en el aspecto positivo, cinco partidos sumando puntos, dos victorias al hilo, son muy importantes, es buena evidencia de que vamos en buena dirección, pero no podemos pararnos a pensar en haber conseguido un avance, mientras el equipo no se acostumbre a ganar y a no tener actuaciones completas hay mucho trabajo por hacer.

“Trabajamos a diario con este maravilloso grupo de chicos, son capaces de sufrir en los momentos difíciles, es una cualidad, para Chivas es identidad y es lo bueno de tener un grupo así, pero vamos de menos a más, espero que en algún momento logremos jugar de una manera constante, ser ofensivos y saber defender como el día de hoy”, comentó el serbio en rueda de prensa tras la victoria ante los Pumas de la UNAM.

Acciones del último partido de las Chivas

Las acciones del juego nos dejó a unas Chivas con tres puntos y a unos Pumas en real crisis. Daniel Ríos, refuerzo tapatío, aprovechó la pésima marca de ‘Palermo’ Ortiz y Pablo Monroy para saltar entre ambos y picar un frentazo accidentado ante la salida dudosa de Sebastián Sosa, guardameta que sufrió la caída de su arco ante de los cinco minutos.

Al 33, el Rebaño encontró el 0-2 en un tiro de esquina que Carlos Cisneros encontró de cabeza y colocó el balón al primer poste con muchas facilidad otorgada por parte de la zaga auriazul.

Para poner el tanto del honor, llegó Juan Ignacio Dinenno al 76′ pues fue él quien logró batir al arquero rival con una gran definición de cabeza, tras la revisión del VAR por un inexistente fuera de juego. No obstante, el gol llegó tarde y no tuvo oportunidad de cambiar el resultado final.

