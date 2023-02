Apple Watch 7 salvó la vida de un usuario de Reddit mientras tomaba una siesta

Digitalmofo es un usuario de Reddit que contó su historia en la plataforma sobre cómo su Apple Watch 7 le salvó la vida mientras tomaba una siesta.No obstante, su descanso terminó de manera abrupta luego de que comenzó a recibir notificaciones en su reloj advirtiéndole que estaba presentando un pulso irregular, algo que debido a su gravedad debía ser tratado de forma inmediata.

“Después de la siesta, revisé mis notificaciones y tenía al menos 10 alertas de que mi pulso estaba acelerado. Me tomé el resto del día libre e intenté descansar, pero no se detenía, así que programé una videollamada rápida con mi médico. Mi médico me hizo verificar los tiempos y las pulsaciones, me hizo verificar el oxígeno y luego llamó al 911 por mí”, relató el usuario.

Después de la llamada, los paramédicos llegaron y en un principio pensaron que había sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, una vez que llegó al hospital y fue atendido, se descubrió que en realidad estaba sufriendo una hemorragia interna grave.

Por este motivo su hemoglobina había bajado hasta los 3 gramos por decilitro (gm/dL), cuando el valor normal para un hombre adulto es de 13.5-17.5 gm/dL.

“Dijeron que si no hubiera llegado allí para una transfusión cuando lo hice, no lo habría logrado. Me habría desmayado y muerto sin saberlo si no fuera por mi Apple Watch”, indicó.

Medición en tiempo real

La herramienta de medición de pulsaciones de los relojes inteligentes de Apple utiliza un sensor óptico de frecuencia cardíaca para medir el pulso del usuario en tiempo real. El sensor está ubicado en la parte inferior del reloj y utiliza luz verde para detectar el flujo sanguíneo en las venas de la muñeca del usuario.

A medida que la sangre fluye a través de las venas, la cantidad de luz reflejada cambia, lo que permite al sensor medir la frecuencia cardíaca.

El reloj Apple Watch utiliza algoritmos avanzados para analizar los datos recopilados por el sensor de frecuencia cardíaca y detectar cualquier variación significativa en la frecuencia cardíaca del usuario. Si se detecta una variación, el reloj puede enviar una alerta al usuario informándole que su frecuencia cardíaca es anormalmente alta o baja.

Esta herramienta de medición de pulsaciones puede llegar a salvar vidas al detectar problemas de salud graves como ataques cardíacos, arritmias y hemorragias internas. En casos como el de Digitalmofo, la herramienta de monitoreo de frecuencia cardíaca fue capaz de alertar al usuario sobre un problema grave de salud y permitirle buscar atención médica inmediata, lo que le salvó la vida.

