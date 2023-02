La hija no reconocida de Jack Nicholson declara que el actor nunca tuvo interés en contactarla

En 1994 el actor Jack Nicholson supuestamente tuvo una hija con la mesera Jeannine Gourin, y hasta la fecha no ha querido declarar su paternidad. Ahora la actriz Tessa Gourin ha roto el silencio, exponiendo su punto de vista acerca del famoso actor, al que se refiere como “esta persona”.

En una reciente entrevista con The daily beast Gourin, de 28 años, comentó que Nicholson nunca estuvo interesado en mantener una relación con ella desde que era niña. “Cuando eres pequeña no puedes elegir hacia dónde vas, así que si tu madre te impone a alguien que técnicamente es tu padre y él acepta verte entre una hora y un par de días, ahí es donde vas a ir. Digamos que no conozco muy bien a esta persona”.

Tessa también dijo que siempre deseó ser actriz y se sintió frustrada al ver a los hijos de otras celebridades recibir oportunidades por nepotismo. También temía ser vetada en el momento en el que la relacionaran con Jack, “pero esta persona no me quiere en su vida, así que ¿cómo podrías usar eso para beneficiarte?”

Finalmente Gourin declaró que, aunque no desea obtener algo de Jack Nicholson, sí le tiene respeto como actor: “Realmente quiero dejar algo en claro: si tuviera que desacreditar algo sobre su actuación, eso no me convertiría en un artista, porque hacer arte y ser el padre más grandioso del mundo no es lo mismo”.

