En microbikini azul Bárbara de Regil hace ejercicios para glúteos al aire libre

Bárbara de Regil ha complacido a sus fans con otro de sus videos en los que expone su imponente físico. En el clip ella aparece usando un microbikini azul y realizando una rutina con pesas para ejercitar sus glúteos, pero al final está tan contagiada de la música que escucha en sus audífonos que comienza a bailar sensualmente.

La actriz mexicana obtuvo más de 146,000 likes por otro video en el que aparece en la caminadora y usando unos shorts cacheteros. Lo acompañó con uno de sus mensajes de empoderamiento: “Mantener una actitud positiva no significa que tengas que ser feliz todo el tiempo. Significa que hasta en los días difíciles, sabes que vendrán otros mejores”.

Hace algunos días terminaron las transmisiones en México de la telenovela “Cabo”, que Bárbara protagonizó, y por tal motivo compartió en su cuenta de Instagram videos y fotos con los mejores momentos detrás de cámaras: “La verdad me la pasé muy bien en Cabo y La Paz grabando CABO ☀️Gracias al gran equipo que se armó, a los actores, todos tan generosos siempre, a la producción, que sin ellos no sería posible”. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

