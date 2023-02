La Opinión Hoy: Guillermo del Toro, favorito para el Oscar. Selena Gómez, víctima de “gordofobia”

Definitivamente, no es fácil que un mexicano sea el favorito en una categoría en la entrega de premios más importantes de la cinematografía mundial, los Academy Awards, mejor conocidos como los Premios Oscar, pero Guillermo del Toro ha cambiado esto por completo.

En el 2018, Del Toro ganó el Oscar como “Mejor director” por la película “La forma del agua”, el originario de Guadalajara, México, el favorito absoluto de en la categoría de “mejor animación” por su película “Pinocho”.

El director recibió hace pocas semanas el Globo de Oro y triunfo en los premios de la Academia de las Artes en el Reino Unido (BAFTA).

Al recibir el BAFTA, Guillermo dio un importante discurso sobre la importancia del trabajo de animación, destacó que una rama del cine, que no solo está dedicada a los niños y niñas, sino que además que es un campo ampliamente artístico que debe quedarse en la conversación cinematográfica.

“Quiero agradecer a la Academia Británica no solo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es un género para niños, es un medio para el arte, es un medio para el cine y que creo que es algo que definitivamente debería mantenerse en la conversación”. Guillermo del Toro

El cineasta mexicano agradeció a la Academia Británica de Cine por hacer que películas como “Pinocho” en animación pudiera competir en categorías en donde a veces no son tomadas en cuenta.

Selena Gómez y las críticas sobre su peso

La gordofobia lleva años formando parte de la sociedad, afectando a todos, en este caso criticando a personas que poseen sobrepeso u obesidad.

Selena Gómez ha sido recientemente víctima de estas críticas, la ex estrella de Disney (que padece de lupus y recibió un trasplante de riñón en 2017)explicó que los medicamentos que toma provocan que su cuerpo retenga líquidos: “Eso sucede muy normalmente. Luego, cuando dejo de hacerlo, tiendo a perder peso”.

Gomez también dijo que lo importante para ella en todo momento es tener buena salud, y les recordó a sus fans que merecen ser amados tal y cómo son, sin importar cómo luzcan: “Sólo quiero que la gente sepa que son hermosos y maravillosos. Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos como m****a, pero preferiría estar saludable y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que son lo que me ayuda. Así que sí, no soy una modelo, y nunca lo seré. Y creo que las modelos son geniales, simplemente que yo definitivamente no soy eso”.

