Las mejores sartenes según tu forma de cocinar

¿Antiadherente, hierro fundido, acero inoxidable o cobre? Aquí te mostramos cómo decidir qué necesitas, además de las mejores sartenes de las pruebas de CR.

Las sartenes antiadherentes son buenas para cocinar alimentos como huevos revueltos, que tienden a pegarse a las sartenes típicas.

By Mary H.J. Farrell

Las sartenes son los caballos de batalla de la cocina, y si eres como la mayoría de los cocineros caseros, probablemente tengas más de una, y más de un tipo. Eso tiene sentido porque no todas las sartenes son apropiadas para todas las tareas de la cocina. Por este motivo, Consumer Reports ha probado varios tipos de sartenes, incluidas las antiadherentes, de hierro fundido, de acero inoxidable, de acero al carbono y de cobre.

“Hay algunas cosas que debes considerar cuando compras utensilios de cocina, incluida la forma de cocinar, la durabilidad y el precio”, dice Lance Nitahara, profesor asistente del Culinary Institute of America (CIA) en Hyde Park, N.Y. En la parte inferior de la escala de precios encontramos las antiadherentes y de hierro fundido; el cobre está en el extremo superior. Pero cada una hace una cosa diferente.

A continuación, encontrarás consejos sobre cómo elegir la sartén adecuada para tu forma de cocinar, además de los aspectos más destacados de las sartenes de mejor rendimiento de las pruebas de CR, enumeradas alfabéticamente y no por rango. Puedes ver el rendimiento de todas las sartenes que probamos en nuestras calificaciones de sartenes y obtener más información sobre los diferentes tipos en nuestra guía de compra de utensilios de cocina.

Sartenes antiadherentes

Mejor para: Huevos revueltos o fritos, panqueques, pescado, queso a la parrilla y cualquier otro alimento que tenga una alta probabilidad de pegarse a una sartén típica. Con sartenes antiadherentes, estos alimentos se deslizan fácilmente de la sartén al plato.

Los detalles: Estas sartenes acaban con la frustración de que la comida se pegue y requieren poco aceite para cocinar. Además, son livianas, fáciles de limpiar y asequibles. Pero no pueden soportar el alto calor de una sartén de hierro fundido o acero inoxidable. “No dorarás mucho en una sartén antiadherente”, dice Cindy Fisher, quien realizó las pruebas de utensilios de cocina de Consumer Reports.

Y no duran tanto como las sartenes de hierro fundido, acero inoxidable o cobre. “El antiadherente se desgastará más rápido”, afirma Nitahara. “El revestimiento antiadherente es frágil y, una vez que lo rascas, es difícil dar la vuelta a un huevo”, añade.

En nuestras pruebas de sartenes antiadherentes, cocinamos cuatro huevos seguidos de forma rápida. Una calificación excelente significa que los cuatro huevos se deslizaron fácilmente fuera de la sartén. Una calificación baja indica que quedaron algunos residuos de huevo. Para probar la durabilidad antiadherente, frotamos la sartén con una esponja de lana de acero durante 2000 veces o hasta que el revestimiento se daña.

Aquí hay dos sartenes antiadherentes recomendadas de las pruebas de CR.

Caraway Ceramic-coated

GreenPan Reserve

Sartenes de acero inoxidable

Mejor para: Casi cualquier alimento que necesite freírse, tostar o dorar. Debido a que es resistente al horno, el acero inoxidable también es una buena opción para los alimentos que comienzas a preparar en el fuego de la cocina y luego los llevas al horno para terminar, como las chuletas de cerdo gruesas.

Los detalles: Nitahara explica que el 95% de las sartenes que se usan en las cocinas de enseñanza de la CIA son de acero inoxidable porque pueden soportar mucho castigo. “La única vez que no las usamos es el día del huevo, que es cuando usamos antiadherente”, asegura. Y añade que la superficie brillante de una sartén de acero inoxidable facilita ver si la comida se está dorando.

En las pruebas de CR de sartenes de acero inoxidable, medimos la uniformidad del calentamiento cocinando panqueques y evaluamos qué tan uniformemente se saltea una sartén cocinando papas hasta que estén tiernas. También realizamos una prueba de limpieza para ver qué tan fácil es eliminar los alimentos cocinados. Uno pensaría que todas las sartenes de acero inoxidable son casi iguales para limpiar, pero nuestras pruebas muestran que algunas requieren mucho más fregado que otras.

Aquí hay dos sartenes de acero inoxidable recomendadas de las pruebas de CR.

Oxo Mira Tri-Ply Stainless

Made By Design (Target) Stainless Steel

Sartenes de hierro fundido

Mejor para: Casi cualquier alimento que necesite ser asado, incluidos los bistecs y las hamburguesas. Las sartenes de hierro fundido son resistentes al horno, por lo que puedes usarlas para asar carnes como la de res o cerdo y para hornear pan de maíz, pizza de plato hondo, pastel de carne y más. Y retienen muy bien el calor lo que las convierten en una buena opción para freír pollo, donas u otros alimentos porque mantienen el aceite a una temperatura constante.

Los detalles: Las sartenes de hierro fundido son prácticamente indestructibles y se transmiten de generación en generación en muchas familias. Eso hace que su precio típicamente bajo sea aún más atractivo. Y si se cuida bien, el hierro fundido desarrolla una pátina que despega los alimentos casi tan bien como el antiadherente. Pero las sartenes son pesadas y hay que tener paciencia al calentarlas porque no alcanzan la temperatura rápidamente. Una vez que lo hacen, sin embargo, retienen muy bien el calor.

Nuestras pruebas de sartenes de hierro fundido recubiertas y no recubiertas muestran cómo de versátiles pueden ser estos utensilios de cocina. Doramos bistecs y vieiras y horneamos pan de maíz para ver qué tan bien funciona una sartén de hierro fundido para los cocineros caseros. Las mejores sartenes superan todas estas pruebas. También juzgamos lo fáciles que son de limpiar. Debido al recubrimiento de esmalte, las sartenes recubiertas son un poco más fáciles de limpiar que las no recubiertas.

Aquí hay dos sartenes de hierro fundido recomendadas de nuestras pruebas.

Lodge Cast Iron Pre-seasoned

Tramontina 80131/066DS

Sartenes de cobre

Mejor para: Proteínas delicadas como pescados y mariscos, derretir azúcar, hacer dulces y salsas.

Los detalles: Las sartenes de cobre son caras, pero ofrecen una excelente conductividad térmica. Eso significa que se calientan rápidamente y se enfrían con la misma rapidez, lo que brinda más control cuando preparas algo que debes vigilar de cerca, como una salsa de caramelo. “Están en el extremo opuesto del espectro del hierro fundido”, expresa Nitahara. “Debido a que se calientan y se enfrían rápidamente, llevan una salsa al punto, pero luego debes retirarla del fuego antes de que se pase por el calor alto”, apunta.

Puedes poner una sarten de cobre en el horno si estás preparando un postre como una tarta Tatin, pero recuerda que el cobre no puede soportar el calor intenso del hierro fundido o el acero inoxidable, por lo que la mayoría de los fabricantes no recomiendan temperaturas superiores a 450°F.

En nuestras pruebas, sometimos sartenes de cobre a la misma uniformidad de calentamiento y pruebas de rendimiento de salteado que las sartenes de acero inoxidable, que tampoco están recubiertas. También cocinamos alimentos que requieren calor controlado, como risotto o una pegajosa tarta Tatin de plátano y chocolate blanco derretido. “Todas las sartenes de cobre funcionan bien”, dice Fisher.

Aquí hay dos sartenes de cobre recomendadas de las pruebas de CR.

Brooklyn Copper Sauté

Mauviel 6544.26 M250C Copper

Sartenes de acero al carbono

Mejor para: Sirven para cocinar casi cualquier cosa porque son versátiles y mejoran con el tiempo. Puedes dorar un trozo grueso de carne en el fuego de la cocina y luego mover la sartén al horno para terminar. El acero al carbono es bueno a altas temperaturas y también puedes usar estas sartenes para freír huevos, pescado y preparar salsas delicadas.

Los detalles: Si bien las sartenes de hierro fundido son muy familiares, los cocineros caseros suelen saber menos sobre las sartenes de acero al carbono. Pero tienen todas las ventajas del hierro fundido y muchas más: son más livianas, se calientan más rápido y de manera más uniforme y pueden cocinar una variedad más amplia de alimentos. Es por eso por lo que son las preferidas en muchas cocinas de restaurantes. Si alguna vez has comido en un asador, probablemente tu carne fue asada en una sartén de acero al carbono.

En los laboratorios, sometimos a las sartenes de acero al carbono a las mismas pruebas que nuestras sartenes de hierro fundido: uniformidad de calentamiento, horneado y dorado. Debes mantener las sartenes de acero al carbono sin acumulación de residuos, como las de hierro fundido, no obstante, al usarlas desarrollan una pátina suave que hace que la sartén sea tan resbaladiza como la antiadherente, lo que te brinda aún más posibilidades de cocción.

Aquí hay dos sartenes de acero al carbono recomendadas de las pruebas de CR.

Made In Cookware Blue Carbon Steel

Matfer Bourgeat Black Steel 62003 062003

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.