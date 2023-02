Zuleyka Rivera y José Juan Barea celebraron en familia el cumpleaños de su hijo

La ex Miss Universo Zuleyka Rivera celebró el cumpleaños de su hijo Sebastián José Barea Rivera, junto al basquetbolista José Juan Barea y su actual esposa, la también ex reina de belleza, Viviana Ortiz.

“Feliz cumpleaños a nuestro primer bebé que llegó a darnos amor y alegría! ¡Te Amo Sebastián!”, escribió Ortiz en sus redes sociales.

La celebración fue documentada a través de las redes sociales, en los videos y fotos se detalló que el cumpleaños número 11 del primogénito del basquetbolista tuvo una temática ligada al deporte.

Barea publicó un video cantándole cumpleaños a su hijo y escribió: “So proud Sebastian #11 Te amo”. El exjugador de la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico tiene otros dos hijos junto a Ortiz.

Zuleyka y José Juan fueron pareja desde el 2010 al 2013. Luego, el basquetbolista conoció a Ortiz y en el 2016 se casaron, con el tiempo nacieron sus otros dos hijos: Paulina y Jay. View this post on Instagram A post shared by Viviana Ortiz Pastrana (@vivianaortizpr)

Los seguidores de ambas reinas de bellezas las felicitaron por permitir a sus hijos crecer y disfrutar juntos, algunos de los comentarios que se pueden leer son: “La madurez en toda su expresión. La felicidad de nuestros hijos es lo más hermoso 🤩 que podemos hacer por ellos. Muchas felicidades”, “Los felicito por dar ejemplo de madurez. Hermosa familia!” y “Dando cátedra de como tener una relación saludable y hermosa por nuestros hijos”.

