Geraldine Bazán desmiente alianza con Sara Corrales para que Gabriel Soto terminara con Irina Baeva

Geraldine Bazán rompió el silencio después de que la revista mexicana “TVNotas” publicara que formó una alianza con Sara Corrales con la intención de terminar con el compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Sin embargo, la actriz charló con el programa mexicano “Venga La Alegría” y negó rotundamente el rumor que la involucra en un supuesto plan macabro para arruinar por completo, la nueva relación de su exesposo.

La famosa no dudó en confesar que la falsa noticia difundida le generó una desagradable sorpresa, pues le parece increíble que la sigan involucrando con Gabriel Soto e Irina Baeva a varios años de distancia de su divorcio del también exintegrante de Kairo.

“Me sorprendió. Ese es un tema con el que no tengo nada que ver desde hace muchos años. Que me involucren no es agradable. Parece que el payaso de circo quiere que todos sean de su condición”, reveló la actriz.

Por fortuna, Geraldine Bazán presumió de tener el apoyo de sus seguidores, quienes desde antes de su divorcio y la presunta infidelidad, la han respaldado. Además, aseguró que su público ya no cree tan fácil en todo lo que se difunde en los medios de comunicación.

“Al público ya no se le engaña tan fácil. Todos sabemos que es una nota orquestada. Me da gusto que el público sea muy inteligente. No me hace daño, sé que es no es verdad”, concluyó.

¡Geraldine Bazán niega que se haya aliado con Sara Corrales para separar a Gabriel Soto e Irina Baeva! 😱📺 #VLA #EsteMartesPido >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/FznfnLRIER — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 21, 2023

Sara Corrales habría intentado conquistar a Gabriel Soto

La revista “TVNotas” publicó que una fuente cercana a Gabriel Soto e Irina Baeva, había dicho que Geraldine Bazán se había aliado con Sara Corrales para terminar con esa relación amorosa, pues presuntamente las actrices son amigas y se ejercitan en el mismo gimnasio.

En los últimos meses, el romance entre el actor y la actriz rusa había sido protagonista de constantes rumores en torno a un supuesto rompimiento. A pesar de que ambos sostienen que siguen juntos, todo prece indicar sus planes de boda fueron pospuestos indefinidamente.

