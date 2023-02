Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez reaparecen ante las cámaras tras el escándalo de infidelidad el actor

A solo unas semanas de haber protagonizado los titulares gracias a una presunta infidelidad, el actor Jorge Salinas fue captado en compañía de su esposa Elizabeth Álvarez y su mellizos, León y Máxima, en un salida familiar que sirvió como prueba de que la separación no es una opción para ellos.

El avistamiento de la parejita se dio dentro de un famoso centro comercial ubicado en la Ciudad de México, y gracias a las fotografías se dio a conocer que los actores disfrutaron de la compañía de sus hijos y uno que otro fan que se acercó a tomarse fotografías junto a ellos.

Las imágenes de la salida familiar fueron difundidas por el programa El Gordo y La Flaca, y no tardaron en convertirse en la prueba de que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas decidieron hacer caso omiso al qué dirán. En su lugar, la pareja desechó la posibilidad de una separación y se ha enfocado en su familia.

Cachamos en exclusiva a #JorgeSalinas en un centro comercial en compañía de su esposa e hijos. 👇🏼https://t.co/4hMnUiu8xc — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) February 18, 2023

Y es que no podemos olvidar que hace unas semanas las redes sociales se encendieron con la noticia de una presunta infidelidad por parte del protagonista de melodramas como “Mi corazón es tuyo” y “Pasión y poder”.

No obstante, en una entrevista reciente, Salinas desmintió cualquier tipo de engaño a su esposa. “Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido (…) Lo que tengo es puro amor para mi familia, respeto a mi mujer y apoyo para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido”, dijo ante las cámaras.

Por su parte, Elizabeth Álvarez ha tomado una postura diferente a la polémica y se ha mantenido alejada de las cámaras por el bienestar de los hijos que procreó junto al actor durante su matrimonio.

