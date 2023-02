Jurado que investiga intento de Trump de anular las elecciones recomendó múltiples acusaciones

El presidente del gran jurado especial del condado de Fulton, Georgia, Emily Kohrs, que investigó los intentos de Donald Trump de anular las elecciones de 2020 dio a conocer que el panel recomendó múltiples acusaciones.

En entrevista con CNN y New York Times, Kohrs evitó mencionar los cargos específicos del gran jurado, pero aseguró que en la lista de acusados podrían aparecer nombres que jamás se llegaron a imaginar.

“Puede haber algunos nombres en esa lista que no esperarías, pero el gran nombre sobre el que todos me preguntan no creo que te sorprenderá“, mencionó mientras que a NBC News le dijo “ciertamente hay nombres que reconocerías, sí” y cuando le preguntaron específicamente si el nombre de Donald Trump podría estar señaló “potencialmente, podría”.

Esta información llega días después de que un juez de Georgia ordenó la publicación de algunos extractos del informe final del gran jurado especial que concluyó que algunos testigos pueden haber mentido bajo juramento y estregado recomendaciones a los fiscales sobre posibles acusaciones por interferencia electoral.

Si bien el jurado especial no tiene la autoridad de emitir acusaciones, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, necesitaría la aprobación de un gran jurado regular.

Willis abrió la investigación especial del gran jurado después de la llamada telefónica que Trump hizo al principal funcionario electoral de Georgia, Brad Raffensperger, en enero de 2021 para pedirle encontrar más votos para la anular la victoria de Joe Biden “solo quiero encontrar 11,780 votos que es uno más de los que tenemos, porque ganamos del estado”.

Atlanta Journal-Constitution le preguntó a Kohrs sobre la afirmación de Trump de que el informe sellado del jurado lo exoneró por completo y de inmediato se echó a reír y preguntó: “¿Realmente dijo eso? Oh, eso es fantástico. Eso es fenomenal. Me encanta”.

