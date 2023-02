Juez de Georgia publica partes del informe del gran jurado sobre investigación de Donald Trump 

Este jueves un juez del condado de Fulton, Georgia, publicó partes del informe especial del gran jurado sobre si el exmandatario Donald Trump y sus aliados intentaron interferir ilegalmente en los resultados de las elecciones de 2020.

El gran jurado acordó por unanimidad que no hubo fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020 en su investigación sobre el intento del exmandatario de anular los resultados y rechazó las teorías de conspiración de Trump de escuchar “extensos testimonios” de funcionarios electorales, trabajadores electorales y otros expertos.



“El gran jurado escuchó extensos testimonios sobre el tema del presunto fraude electoral de trabajadores electorales, investigadores, expertos técnicos y empleados y funcionarios del estado de Georgia, así como de personas que aún afirman que tal fraude tuvo lugar”, dijo el gran jurado en su informe final. “Encontramos por voto unánime que no se produjo ningún fraude generalizado en las elecciones presidenciales de Georgia 2020 que podría resultar en la anulación de esas elecciones”.



De acuerdo con el informe del condado de Fulton, los miembros del panel pensaron que los testigos mintieron bajo juramento durante su testimonio e instaron a los fiscales a buscar acusaciones contra cualquiera de los que cometieron perjurio, sin embargo, cualquier recomendación de cargos penales para Trump y sus aliados se ha mantenido bajo llave.



El informe del gran jurado no revela la identidad de ningún testigo, tampoco ofrece detalles sobre el testimonio de los testigos que escuchó el gran jurado especial y hasta el momento la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, no ha presentado ningún cargo en la investigación en este momento.



McBurney escribió en su orden que no es apropiado publicar el informe completo ahora porque es importante proteger los derechos al debido proceso de las personas para quienes el gran jurado recomendó cargos.



Esta información llega días después de que el juez Robert Cl McBurney dijo que tanto la introducción como la conclusión el gran jurado especial, así como las preocupaciones que tenía el panel sobre los testigos que mentían bajo juramento, se harían públicas el día de hoy.

