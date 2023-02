Leyenda del fútbol mexicano reveló su oscuro pasado por culpa de las drogas 

Carlos Reinoso es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. El exfutbolista nacido en Chile es uno de los mediocampistas más recordados de la Liga MX. Pero la vida de estrella le generó algunos problemas con las adicciones. El “Maestro” Reinoso reveló cómo eran parte de su vida el consumo de drogas.

“Un día fuimos a Amistad Cristiana y yo iba con la droga en los bolsillos, escuchando la predicación del pastor, sentía que yo ya había cometido todos los pecados. En ese momento solté a llorar, volví a casa y en el baño tiré la droga al escusado“, recordó Reinoso en una entrevista para el programa Sagafut.

En sus múltiples intentos por rehabilitarse, Reinoso también fue afectado por algunas recaídas. Una de ellas tuvo que ver con un tema familiar. Pero Juan Antonio Hernández le ayudó a dar un nuevo paso hacia adelante durante la etapa de Reinoso con Toros Neza.

“Tuve una recaída en Toros Neza y quien me ayudó mucho fue Juan Antonio Hernández. Recaí porque apareció en mi vida mi hija Jessika cuando tenía 18 años y yo no sabía cómo decirle a mi mujer. En ese momento recaía y fue el señor Hernández quien un día se acercó a decirme: ‘Quiero que vayas a Oceánica’ y yo no sabía cómo se había dado cuenta. Esa misma noche me interné, estuve un mes y a partir de entonces no volví a consumir“, aseguró.

La familia fue el motor de Carlos Reinoso

En medio de la dificultad que representa salir del mundo de las drogas, Carlos Reinoso reconoció que encontró apoyo en su hija Paola y se encomendó a Dios para superar ese mal momento. A partir de allí, el “Maestro” Reinoso llevaría más de 30 años limpio.

“El mayor triunfo de mi vida es haber salido de las drogas, me recuperé hace más de 30 años y no fue fácil, me costó un mundo. Me acerqué a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo, el acercamiento de mis hijos me ayudó a salir adelante“, concluyó. Hoy hace 54 años llega a Mèxico el crack @Carlos8Reinoso pic.twitter.com/qsnvHkQ99g— FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) February 19, 2023

