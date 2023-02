Andrea Legarreta se quiebra en pleno programa y llora al hablar de su separación de Erik Rubín

Andrea Legarreta atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La presentadora se acudió a trabajar en el programa ‘Hoy’ con normalidad, pero no pudo contener las lágrimas al hablar de su separación con Erik Rubín después de más de 22 años de matrimonio.

El cantante y la conductora anunciaron la ruptura el miércoles 22 de febrero en redes sociales. Andrea durante el programa de este jueves mencionó que no quiere hacer de la noticia un “drama” y que el comunicado divulgó lo que ellos decidieron cinco meses atrás.

“No quiero hacer de esto un drama porque hay situaciones muy fuertes que están viviendo varias personas en el mundo. Finalmente, cada quién tiene sus dolores y tampoco considero que sea una tragedia, fue una decisión que es fuerte porque cuando amas tanto a alguien… a lo mejor de pronto sería más fácil (separarse) después de un pleito, o una decepción, o después de algo horrible, pero aquí no es así”, explicó Legarreta.

La artista de 51 años de edad decidió leer en vivo el comunicado que compartieron ella y Erik Rubín en redes y se quebró. Sus compañeros de trabajo en todo momento estuvieron brindándole apoyo.

“Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando que sea para toda la vida. Somos muy afortunados y lo decimos desde el fondo del corazón, este texto lo hicimos los dos desde nuestro corazón, somos muy afortunados y muy dichosos de habernos encontrado, de hacer una hermosa vida juntos, porque así lo ha sido, y seguramente lo seguirá siendo (…) formamos una familia hermosa mucho mejor de lo que soñamos”, dijo con una voz entre cortada por el sentimiento.

Andrea Legarreta aclaró que la ruptura no fue a consecuencia de falta de amor, por el contrario, aseguró que la decisión se tomó desde el amor y el respeto que sienten el uno por el otro.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, eso es lo que queremos hacer, y como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñándoles precisamente eso, que una separación de pareja, no es una separación de familia, que no es un pleito, no existe nada malo, no existe nada turbio, lo única razón es la transformación del amor en pareja”.

Andrea Legarreta