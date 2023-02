Entrenador del LA Galaxy asegura que Chicharito Hernández no llegaría a tope para el Clásico del Tráfico

Chicharito Hernández es BAJA por molestias en su muslo derecho para su primer partido de #MLS 2023, como confirmó en su Instagram. Sensible ausencia para #LAGalaxy, que no podrá contar con su máxima estrella en #ElTráfico vs #LAFC que tendrá lugar en el Rose Bowl Stadium. 🇲🇽❌️ pic.twitter.com/BkVrVa3oPe