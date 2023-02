Gaby Espino presume su escultural cuerpo en la playa, usando un microbikini de animal print

Gaby Espino tiene una figura espectacular, y lo dejó ver en sus recientes publicaciones de Instagram. Ella posó muy sonriente al sentarse sobre la arena y, usando un microbikini de animal print, comentó: “Hoy hizo un sol en Miami…yo estaba blanca blanca, y ya…agarré colorcito”.

La conductora y actriz venezolana sacó su faceta de modelo en unas fotos en las que presentó un total look negro compuesto por body, botas y pantalones, y que complamentó con un mensaje positivo: “Cómo te amas a ti mismo es cómo le enseñas a las otras personas que te amen a ti! El nivel de respeto que te des, te darán! Cómo te cuides, te cuidarán! Cómo te valores, te valorarán! Porque recuerda, vas a atraer más de lo que ERES, no de lo que pides en necesidad…Así que el amor que vas a recibir es directamente proporcional al amor que te das, que has cultivado para ti y que te entregas a diario…” View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Al parecer Gaby ya está trabajando en un nuevo proyecto, pero prefiere que éste sea una sorpresa para sus fans. En varias fotografías ella aparece usando una cámara, e incluyó en su post el texto: “Felizzz haciendo lo q amo, con un SUPER CREW 🤪 🤍 Pronto les cuento! Sólo les digo q lo q viene está on 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 DE VUELTA AL RUEDO BABY😎✌🏻💣”. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

