Hombre es víctima del robo de su automóvil en estación de servicio en el Condado de Orange

Un hombre fue víctima del robo de su automóvil por un grupo de sospechosos la madrugada de este lunes 20 de febrero en una estación de servicio en Garden Grove, en el Condado de Orange.

Una cámara de vigilancia captó el momento del ataque contra el conductor cuando se encontraba frente a una bomba de gasolina.

Las autoridades dijeron que el robo ocurrió aproximadamente a las 5:00 a.m. en la estación de servicio 76, en la intersección de Knott Street y Lampson Avenue.

Cuando la víctima estaba frente a la bomba de la estación, dos sujetos se le acercaron, lo comenzaron a golpear e intentaron ingresar al automóvil.

El sargento de la policía de Garden Grove, Nick Jensen, dijo que la víctima intentó defenderse durante el asalto y robo del automóvil, pero un tercer sospechoso intervino y fue sometido por los ladrones.

“Ninguna propiedad vale tu vida. En última instancia, en esta situación no se vio ningún arma, no se usaron armas aparte de sus manos. No hay armas, nunca sabes con quién estás tratando”, expresó Jensen.

El oficial dijo que los tres sospechosos pudieron escapar en el vehículo robado, el cual fue recuperado más tarde esa mañana en Westminster.

La policía de Garden Grove está investigando el asalto, pero, por el momento, el sargento Jensen dijo que parece ser un robo de oportunidad.

“Estaban allí. Necesitaban un automóvil para salir del área, así que estamos investigando por qué. ¿Por qué estaban estos sospechosos en esa área? ¿Viven en el área? ¿Están visitando el área o quedaron varados y necesitaban una salida?”, se cuestionó Jensen.

El oficial dijo que este tipo de delitos puede ocurrir en cualquier lugar, por lo que la policía recomienda a todos los residentes a mantenerse siempre alertas, sin importar el lugar dónde se encuentren.

El Departamento de Policía de Garden Grove dijo que una de las formas más fáciles para protegerse a sí mismo y a su vehículo cuando se encuentre en una estación de servicio y mientras carga combustible es llevar consigo las llaves del auto y asegurarse de que las puertas estén cerradas con llave.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones de este robo en Garden Grove, se puede comunicar con el detective Dennis Wardle al 714-741-5837, o al correo electrónico dennisw@ggcity.org.

Te puede interesar:

· Autoridades buscan a sospechoso que mató a disparos a hombre de 25 años en Fontana

· Joven de 14 años y dos personas más fallecieron, además de cuatro lesionados, debido a un trágico accidente a alta velocidad en Orange

· Indigente ayudó a la Patrulla de Caminos de California a detener un camión de bomberos robado en el condado de Orange