Ex conductora de “Hoy” había revelado que Andrea Legarreta tenía problemas en su matrimonio con Erik Rubín | VIDEO

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín tras 22 años de matrimonio, ha ocasionado diferentes reacciones de los miembros del espectáculo y fanáticos. Entre ellas, algunos recordaron que la ex conductora de “Hoy”, Anette Cuburu, ya había dado pistas de que este matrimonio ya la estaba pasando mal desde hace tiempo.

Y es que no todos apoyan a la polémica Andrea, pues fans aseguran que tampoco se ha portado también con otras estrellas que pasaron por esto como fue el caso de Cuburu.

Anette habría dejado entrever en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que Legarreta tenía un matrimonio infeliz y por eso quería afectar el suyo.

Así recordó Cuburu su paso en 2008 por el matutino de Televisa. Y confesó que no la pasó nada bien durante su estancia, dejando entrever que una de las personas que le hizo la vida infeliz es Andrea.

“Yo estaba en una situación muy comprometedora en ese momento porque mi jefe era mi esposo, y por ello en ese momento a ellas se les hizo fácil no sólo meterse en mi vida profesional sino también personal. Esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y así les va a ir, y no por mí, porque el karma es así. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara. Así se pagan las cosas. Ni siquiera les dan las fechas, no tenían pruebas ni argumentos, sólo fue lo que una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere inventó, entonces sólo te queda esperar que el karma haga lo suyo”.

ANETTE CUBURU