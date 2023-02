Maite Perroni se sincera sobre el accidente que sufrió en pleno set de grabación

En medio de la expectativa que ha causado la serie “Triada” de Maite Perroni, la actriz mexicana ha revelado varios momentos vividos durante el rodaje de dicha producción, incluyendo la aparatosa caída que sufrió. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una entrevista reciente, la integrante de ‘RBD’ se sinceró sobre los retos que tuvo que superar para poder dar vida a los tres personajes dentro de la historia de Netflix que protagoniza. Y es que no podemos olvidar que “Triada” narra la historia de tres mellizas separadas al nacer, con habilidades distintas la una de la otra.

“Fue un desafío en todos los sentidos, en lo físico, lo emocional y lo psicológico”, contó Maite Perroni.

Fue así como además de su cambio de look, Maite Perroni debió someterse a desafíos físicos como el pole dance para poder interpretar a una de las mellizas. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas durante su aprendizaje, pues confesó que sufrió un fuerte accidente.

“Se trató de un reto porque durante el rodaje, entre octubre y diciembre (2021) que estuvimos en la preparación y los ensayos me esguincé un pie, y cuando ya estábamos filmando, en febrero, me esguincé el pie“, detalló la también cantante.

A pesar de dichos inconvenientes, Maite Perroni añadió que el resultado final sorprenderá al público gracias a que la producción está inspirada en hechos reales, lo que le da un factor impactante.

Te puede interesar:

• Maite Perroni explicó la razón por la cual tardó en anunciar su embarazo: “No lo podíamos compartir”

• Maite Perroni sorprende con un drástico cambio de look, ¡rastas de colores!

• Maite Perroni confiesa cómo se enteró que estaba embarazada y buscarán tener más hijos