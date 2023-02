Diego Cocca iría por Alejandro Zendejas y otros extranjeros para reforzar a la Selección Mexicana 

Luego de varias semanas a la deriva, la Selección Mexicana ya tiene un proyecto y este será liderado por Diego Cocca. El estratega argentino tiene la responsabilidad de engranar a un buen plantel que logre sus objetivos en el Mundial de 2026. Para esto el seleccionador de México espera poder contar con Alejandro Zendejas y otras piezas nacidas fuera de México.

El joven futbolista de las Águilas del América ha tenido muchos más acercamientos con la selección de Estados Unidos. Pero contrario a lo que hizo Gerardo Martino, Cocca si tendría entre sus planes convencerlo.

Según informaciones difundidas por TUDN, el seleccionador de México y dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), tendrían entre sus objetivos persuadir al joven delantero. Para ello Zendejas deberá aceptar el proceso ‘One Time Switch’ que lo desvincula de su anterior selección. Este factor dio varios problemas en el pasado.

De acuerdo con @GibranAraige, Diego Cocca se reunió con Alejandro Zendejas para presentarle el proyecto de @miseleccionmx rumbo al Mundial 2026



¿Lo convencerá de decantarse por México, no por Estados Unidos?



📸 @TUDNMEX pic.twitter.com/ffOcs4UPff— LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) February 21, 2023

Más naturalizados para El Tri

Sin embargo, Alejandro Zendejas no sería el único futbolista que estaría en el radar de Diego Cocca. Según una recopilación realizada por W Deportes, el estratega argentino tendría presente la oportunidad de incluir en el proceso a jugadores de la talla de Julio Furch, atacante del Club Atlas; Julian Quiñones, futbolista colombiano del Club Atlas e incluso Alvaro Fidalgo, jugador de las Águilas del América. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Fidalgo (@alvarofidalgo)

También te puede interesar:

· El fútbol mexicano le genera bostezos a Diego Cocca

· La Federación Mexicana de Fútbol no aguantará más rechazos: Andrés Lillini estaría en mente para el proceso de El Tri

· Ricardo Peláez arremete contra la Federación Mexicana de Fútbol y considera que internamente es un “desmadre”