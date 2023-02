Orbelín Pineda habla sobre su futuro y no asegura su continuidad en Grecia: “No sé que vaya a pasar”

El futbolista mexicano Orbelín Pineda que está viviendo un gran momento de forma con el AEK de Atenas, habló sobre su futuro y dejó en el aire la posibilidad de seguir en Grecia. “El Maguito” destacó que le quedan unos meses en el fútbol helénico y luego se verá lo que le deparará el futuro a nivel profesional.

Las declaraciones las hizo en entrevista exclusiva para TUDN, además explicó que dará lo mejor de si mismo y se esforzará al máximo para cumplir los objetivos del equipo. “Hay muchas perspectivas posibles, es un tema que he platicado mucho con mi agente. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar“, señaló el ex futbolista de Cruz Azul.

Orbelín Pineda llegó al AEK luego de ser desechado del Celta de Vigo y fue pedido especial de Matías Almeyda, desde entonces se ha consolidado en el equipo y es una de las piezas claves del 11 titular del pelado. Entre goles y buenas actuaciones, “El Maguito” es actualmente uno de los futbolistas mexicanos con mejor presente en tierras europeas.

Cabe señalar que el AEK se ubica en la segunda casilla del torneo griego, a cuatro puntos del Panathinaikos, equipo que ocupa la punta en la tabla de posiciones.

Voy a dar lo mejor de Orbelín, como siempre he tratado de hacerlo y seguir disfrutando. “A final de cuentas faltan unos meses. Debo aprovecharlo, si seguiré o no seguiré no sabremos, pero espero dejar buena huella en el club“, puntualizó.

