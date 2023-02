Aprende cómo recuperar una conversación de Instagram si la borraste por error

Si has eliminado accidentalmente una conversación en Instagram y te gustaría recuperarla, no te preocupes, ¡todavía hay esperanza! Aunque Instagram no tiene una función de recuperación incorporada para las conversaciones eliminadas, hay algunas opciones que puedes intentar para recuperar la conversación.

3 Opciones para recuperar tus conversaciones de Instagram eliminadas

1. Revisa tus archivos personales

Si tienes habilitada la función de Archivar en Instagram, es posible que tu conversación eliminada esté allí. Para encontrar tus archivos personales, ve a tu perfil y toca el botón de las tres líneas en la esquina superior derecha. Luego, selecciona “Archivo” y busca la conversación que eliminaste.

2. Busca en tus copias de seguridad de Instagram

Instagram realiza copias de seguridad de tus conversaciones en su servidor. Si tienes una copia de seguridad, es posible que puedas recuperar la conversación eliminada. Para buscar en tus copias de seguridad, ve a tu perfil y toca el botón de las tres líneas en la esquina superior derecha. Luego, selecciona “Configuración” y desplázate hacia abajo hasta “Seguridad”. Toca “Descargar datos” y sigue las instrucciones para descargar tus datos de Instagram. Busca el archivo que contiene tus conversaciones y busca la conversación eliminada.

3. Usa una aplicación de recuperación de datos

Si las opciones anteriores no funcionan, puedes intentar usar una aplicación de recuperación de datos de terceros. Estas aplicaciones escanean tu dispositivo en busca de datos eliminados y pueden ayudarte a recuperar la conversación eliminada. Sin embargo, ten en cuenta que algunas de estas aplicaciones pueden ser inseguras o dañinas para tu dispositivo, así que investiga bien antes de elegir una.

Copias de seguridad

Instagram realiza copias de seguridad de la información de las cuentas de sus usuarios, incluyendo las conversaciones en la aplicación. Esto significa que si tienes una copia de seguridad habilitada en Instagram, es posible que puedas recuperar conversaciones eliminadas en la aplicación.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas copias de seguridad pueden tardar en actualizarse y que solo están disponibles para los usuarios que han habilitado la función de copia de seguridad en la aplicación.

Es importante destacar que estas copias de seguridad se almacenan en los servidores de Instagram y están protegidas por medidas de seguridad, como la encriptación de datos, para proteger la privacidad de los usuarios.

