Britney Spears da a conocer cuál es su canción favorita de todas las que ha grabado

No todas las publicaciones de Britney Spears generan polémica, y hay algunas que revelan ciertos datos curiosos de su carrera musical. Hace algunos días la princesa del pop dio a conocer cuál era su canción favorita entre su extenso catálogo de éxitos, entre los que se pueden mencionar “…Baby one more time”, “My prerogative” y “Oops! I did it again”.

En un reciente post de Instagram -que posteriormente borró- Spears aparecía modelando un vestido negro, pero lo acompañó con el mensaje: “Mi canción ‘The Hook Up’!!! Nunca fue lanzada como sencillo pero siempre será mi favorita!!!” El tema pertenece a su cuarto álbum In the zone de 2003, y lo interpretó en vivo durante su gira The Onyx Hotel Tour al año siguiente.

Los fans de Britney comentaron mucho ese post, por lo que finalmente la cantante volvió a incluir la canción como fondo musical en otra publicación de Instagram, pero en esta ocasión bailó usando un minivestido de color rosa, con el texto: “Me veo mucho más joven con un bronceado, pero no sé … mucha gente dice que te hace ver mayor … ¿qué piensan amigos 🤔 ???”

