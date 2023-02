Britney Spears publica en Instagram un video en el que habla con un nuevo acento y pide a sus fans no llamar a la policía

Britney Spears ha vuelto a causar polémica, ahora por un video que publicó en Instagram y en el que aparece en su habitación, mostrando un vestido de color rosa que le enviaron y hablando con un marcado acento británico.

La princesa del pop también pidió a sus fans que no llamaran a la policía tras ver el clip: “Amigos, sólo quiero que sepan que si cierro mi Instagram, no llamen a la policía”; poco después ella muestra otra prenda y comienza a correr por el cuarto, exclamando “nunca sean una montaña rusa”.

Hace algunos días Britney publicó otro video en el que aparece modelando un atuendo de color negro compuesto por botines, top negro y una falda con larga abertura lateral; posteriormente lució un vestido que dijo haber confeccionado ella misma: “Mi esposo odia este video, piensa que este outfit es malo … Estoy confundida 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️… Bueno … Anoche hice el vestido de diamantes y dos más 👗 … 170 dólares por el panel frontal de diamantes que encontré en algún lado … okay, no es un Versace pero lo hice yo sola 😒😒😒🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ … También agregué un diseño en la parte de abajo con piedras más grandes, junté las dos piezas y después una señora me ayudó a coserlo🧵 … Estaba aburrida, pero crear es tan cool !!!”

También te puede interesar:

-Sam Asghari niega rotundamente el plan de una intervención para su esposa Britney Spears

-Pamela Anderson le envió a Britney Spears una carta agradeciéndole su apoyo