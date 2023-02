La carta de tarot para la semana del 27 al 5 de marzo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Rey de Bastos

1. Rey de Bastos: Momento de planeación, no puedes dejar nada a la aventura, a la vida, no, es tiempo de ser sumamente estructurado, estructurada, solamente así acertaras en las decisiones, pero sobre todo tendrás claros los objetivos y cómo llegar a ellos. Todo lo que tenga que ver con proyectos o negocios avanzara a pasos agigantados, necesitas estar preparado física y mentalmente para no terminar agotado, agotada, pero sobre todo para no saber qué hacer con tanto cuando el resultado sea tangible. Tu actitud estos días es de liderazgo y de ejemplo, todos querrán seguir tus pasos pues en donde pones el ojo pones la bala. Todas las gestiones que tengan que ver con el dinero dan un vuelco positivo que te lleva directamente a obtener las ganancias que esperabas de manera fácil. En la salud no abuses de la gran fuerza y vitalidad que sientes, administra bien tu pila para que no sufras un agotamiento ni físico, ni mental.

2. Siete de Bastos

2. Siete de Bastos: Es momento de demostrarte a ti a los demás de qué eres capaz. Seguramente ya estas cansado, cansada, de trabajar tanto, de abrirte camino, de esfuerzo realizado, quizá la fuerza ya está mermando, pero todo eso está por parar y traerte por fin el regalo a todo lo trabajado. No descuides ni un momento tu trabajo, hay gente que quiere tu puesto, tu lugar, así que ojo ahí. En el amor la relación puede mejor drásticamente a base de buena comunicación, pero también es momento de blindarla, la solidaridad y el amor que demuestran puede causar envidias, chismes e intrigas, así que es mejor guardar sus planes para que no sean un arma en su contra. En la salud una actitud positiva puede hacer grandes cambios en todo lo que tiene que ver con tu cuerpo físico y si algo te preocupa llegó el momento de enfrentarlo, solamente así podrás tener la seguridad de lo que le pasa a tu cuerpo y ponerle remedio justo a tiempo.

3. Cinco de Oros

3. Cinco de Oros: Tendrás que seguir resistiendo un poco más, solo un poco más, pero no claudiques, esta semana te puedes sentir cansado de tanto, pero tendrás que dar el último estirón, solo así podrás llegar a buen fin. Administra tu dinero, de por si puedes estar pasando por un momento económico no muy abundante, como para que no hagas buen uso de lo que te llegue esta semana. Trata de mantener una actitud positiva a pesar de las adversidades, no pierdas la esperanza, estos días no comiences nada, porque puede simplemente no darse nada. Cuida de tus pensamientos, cuida de tu estómago.