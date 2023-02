Ronaldo Nazário dedicó un emotivo video a José Juan Macías tras su grave lesión con las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara han comenzado con buen pie en el Torneo Clausura 2023, aunque las lesiones han afectado gravemente al club en el inicio del torneo. José Juan Macías ha sido uno de los más afectados luego de recuperarse de una lesión y en su primer partido sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior.

Ahora el jugador deberá pasar entre ocho y nueve meses fuera de las canchas ante la dura lesión, por lo que Ronaldo Nazário le envió un mensaje de aliento para su recuperación y vuelta a la cancha.

El mensaje de Ronaldo “El Fenómeno” para JJ Macias 🫶🏻@Chivas pic.twitter.com/ZrCjDF2qoJ — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) February 25, 2023

“Hola JJ ¿qué tal, ¿cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto”, dijo El Fenómeno.

JJ Macías estará fuera de los terrenos de juego por al menos nueve meses después de que durante un entrenamiento de las Chivas de Guadalajara el pasado jueves 16 de febrero. “El delantero del Guadalajara presenta una rotura total de ligamento cruzado anterior, provocada por la recepción de un salto unipodal fuera de balance, que generó un valgo forzado y consecuente lesión”, informó el Rebaño Sagrado.

El club tapatío informó que la rotura de ligamentos no está relacionada con su anterior lesión y ahora el delantero deberá pasar un largo tiempo fuera de las canchas.

Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas, destacó que habló con el jugador y expresó que es un duro golpe, pero que el jugador conoce el proceso y sabe mantenerse enfocado para volver a la cancha con el Rebaño Sagrado.

“En sus propias palabras él me dijo que entiende que estas cosas pasan, y que es su primer día de recuperación. Macías es un joven con una tremenda inteligencia, de procesar las cosas, entiende muy bien que en este proceso que le toca vivir lo que le toca es mantenerse enfocado”, explicó.

