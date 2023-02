Achraf Hakimi habría sido denunciado en Francia por una supuesta agresión sexual

Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain (PSG), estaría siendo investigado por las autoridades debido a una supuesta agresión sexual contra una joven en Francia. Así lo reveló el diario galo ‘Le Parisien’. Al parecer, una mujer hizo acto de presencia en una comisaría local el pasado fin de semana y afirmó ser “violada” por el jugador marroquí.

De acuerdo con la información, no era deseo de la persona poner una denuncia, pues solo quería dejar constancia de los hechos en una declaración, pero ante esta situación la Policía advirtió a la Fiscalía, la cual decidió actuar de “oficio” por la “gravedad y notoriedad” del presunto agresor.

¿Qué pasó exactamente?

Supuestamente Hakimi habría estado en contacto con la joven desde el pasado 16 de enero cuando intercambiaron mensajes a través de la red social Instagram. Sin embargo, no fue hasta este fin de semana cuando decidieron concretar un encuentro.

El futbolista habría corrido con los gastos del traslado por medio de la aplicación Uber. La chica denunció que una vez en casa del jugador, este no solo le levantó la camisa sin autorización, sino que la besó en la boca y en sus senos.

‘Le Parisien’ reseñó que apenas la denunciante pudo liberarse, envió un mensaje solicitando ayuda a un amigo que acudió al lugar para asistirla. En la última jornada de este fin de semana, el PSG derrotó al Olympique Marsella por la Ligue 1 con marcador de 0-3, pero sin Hakimi. El marroquí no pudo ser convocado por una lesión muscular.

Este lunes 27 de febrero, el defensor asistió a la gala de los Premios The Best de la FIFA en París, Francia. Incluso, tuvo que subir al escenario para recoger el galardón que lo acredita como miembro del once FIFPRO a las figuras más destacadas del año.

Esta sería la segunda denuncia de agresión sexual a un jugador de élite en lo que va de 2023 tras la detención de Dani Alves en Barcelona, España, por supuestamente violar y golpear a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

