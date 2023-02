Lionel Messi gana el The Best a Mejor Jugador de la FIFA 2022 e iguala a Cristiano Ronaldo con dos galardones

Este lunes 27 de febrero quedará marcado en la historia como el día en el que Lionel Messi conquistó su segundo Premio The Best, único galardón en el que era superado por Cristiano Ronaldo. En una ceremonia realizada en París, Francia, el argentino se impuso a Karim Benzema y Kylian Mbappé como mejor jugador del año en el período comprendido desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022.

El presidente de la FIFA fue en el encargado de recibir a Messi en el escenario y entregarle el Premio The Best. El argentino pronunció unas palabras en medio de una sonora ovación y agradeció a sus compañeros de selección, a los hinchas y su familia.

“Es un placer volver a estar acá y estar entre los tres nominados. Es un honor ser el ganador. Quiero agradecer a mis compañeros. Este año fue una locura para mí, pude conseguir un sueño después de tanto luchar. Al final llegó y es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera”, dijo

La mejor jugadora de la FIFA en 2022 fue la española Alexia Putellas y se convirtió en la primera en ganar este galardón dos veces consecutivas. La delantera del FC Barcelona se impuso a la inglesa Beath Mead y la norteamericana Alex Morgan. Cabe que la catalana no participó de la Eurocopa por una lesión de rodilla.

Resto de ganadores

La gala comenzó con un video en el que se homenajeó la figura de la leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como ‘Pelé’, quien falleció a finales de diciembre de 2022. Gianni Infantino y Ronaldo Nazário entregaron un Premio The Best honorífico a ‘O Rei’ por su legado y la distinción fue recibida por Márcia Aoki, última esposa del cinco veces campeón del mundo con Brasil.

El primer galardón oficial de la noche fue en la categoría de mejor portera y se lo adjudicó la campeona de la Eurocopa Femenina Mary Earps (Manchester United). El premio fue entregado por la leyenda Didier Drogba. Earps superó a la alemana Ann-Katrin Berger del Chelsea y la chilena Christiane Endler del Olympique Lyon. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡Mary Earps es la mejor portera del mundo! 🧤 #TheBest pic.twitter.com/puQGpdRjqH— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

En la categoría de Mejor Portero no hubo sorpresas y el controversial Emiliano ‘Dibu’ Martínez superó al marroquí Bono y al belga del Real Madrid, Thibaut Courtois. Luego de recibir la estatuilla en manos de la leyenda brasileña Julio César, el argentino dio un emotivo mensaje en el que agradeció a su familia. 🇦🇷 𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐀𝐑𝐐𝐔𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 🧤@emimartinezz1 | #TheBest pic.twitter.com/CvPwIfyFQa— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

El premio Puskas al mejor gol se lo llevó Marcin Oleksy con su golazo de chilena en el fútbol para amputados. El polaco superó a goles de figuras como Dimitri Payet, Kylian Mbappé, Richarlison o Mario Balotelli. 🏆 ¡El Premio Puskás de la FIFA es para Marcin Oleksy! 🤩#TheBest pic.twitter.com/0zEBh0qMYZ— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

La mejor entrenadora del 2022 fue Sarina Wiegman, de Inglaterra. Se impuso a Sonia Bompastor (Lyon) y Pia Sundhage (Brasil). 🚨 ¡Sarina Wiegman es la Mejor Entrenadora del Mundo! #TheBest pic.twitter.com/SKptXfEm9n— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

En la categoría masculina Argentina volvió a controlar la escena y un joven Lionel Scaloni se impuso ante el experimentado Carlo Ancelotti del Real Madrid y español Pep Guardiola como mejor entrenador del 2022.

El campeón del Mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 recibió la distinción por parte del reconocido DT italiano Fabio Capello. En su discurso se le pudo ver visiblemente emocionado y agradeció a jugadores, cuerpo técnico y el presidente de la Federación Argentina. 🇦🇷 𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 🏆@lioscaloni | #TheBest pic.twitter.com/48rWI5OC5q— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

La FIFA quiso honrar a Luka Lochoshvili con el Premio The Best al juego limpio luego de salvar la vida de un compañero durante un partido. “Estoy feliz por el premio, pero más por salvar una vida. Es más importante que el fútbol”, dijo en videollamada. ¡Luka Lochoshvili recibe el Premio Fair Play de la FIFA! 👏#TheBest pic.twitter.com/38xGrJ517b— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

En las manos de Andrés Cantor y Adriana Lima, el galardón de Mejor Afición en 2022 fue para Argentina gracias a ‘Tulo Bombo’, quien dio un gracioso discurso. 🗣 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬! 🎶



🇦🇷 ¡La hinchada argentina se lleva el Premio a la Afición de la FIFA! 🏆@Argentina | #TheBest pic.twitter.com/p9BfYeguOD— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

El FIFA 11 FIFPRO se encarga de reconocer a las 11 mejoras jugadoras aglomeradas en una alineación. Las ganadoras fueron: Christiane Endler (Chile); Lucy Bronze (Inglaterra); Mapi León (España); Wendie Renard (Francia); Leah Williamson (Inglaterra); Lena Oberdorf (Alemania); Alexia Putellas (España); San Kerr (Australia); Beath Mead (Inglaterra) y Alex Morgan (Estados Unidos). 📽️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Women's #World11.



⭐️ Where legends are made.@FIFAWWC | #TheBest pic.twitter.com/M26X6sgabn— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023

Por su parte, el FIFPRO 11 World Masculino elegido fue el siguiente: Thibaut Courtois (Bélgica); Achraf Hakimi (Marruecos); Virgil Van Dijk (Países Bajos); Joao Cancelo (Portugal); Carlos Casemiro (Brasil); Kevin De Bruyne (Bélgica); Luka Modric (Croacia); Karim Benzema (Francia); Kylian Mbappé (Francia); Erling Haaland (Noruega) y Lionel Messi (Argentina). 📽️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Men's #World11.



⭐️ Where legends are made.@FIFAWorldCup | #TheBest pic.twitter.com/EHfkMIfE8R— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023

