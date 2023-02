El Dibu Martínez, el Mejor Portero del Año en el The Best que recibe comentarios negativos de su entrenador

Emiliano ‘Dibu’ Martínez logró ser el ganador del premio ‘Mejor Portero del Año’ otorgado en los The Best, algo que sin duda alguna es un importante reconocimiento para el jugador que alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Sin embargo, el argentino no solo ha acumulado esto, pues en un pasado no muy lejano también se llevó muchas criticas, no solo por parte de los seguidores, sino que también por parte del entrenador de su actual equipo.

Se trata de Unai Emery, director técnico español que ha dejado dardo venenosos a lo largo de las últimas participaciones realizadas por el ‘Dibu’, un arquero que también estuvo en la tormenta por sus polémicas celebraciones.

“Nunca le dije a mi arquero que subiera a hacer un gol en el minuto 92. Una de cada 100 de estas jugadas terminan en gol, es más probable que te lo hagan de contra. Hay que ser inteligentes; podemos perder, pero no así”, declaró Emery tras ver como su arquero subió en los últimos minutos en un tiro de esquina a favor que terminó en gol en contra de su equipo ante el Arsenal.

Emiliano Martínez recibiendo el premio The Best / FRANCK FIFE / AFP) vía Getty Images

No obstante, esto no es lo único que ha dicho Unai sobre ‘El Dibu’, portero que alzó el galardón otorgado por la FIFA, pues tras sus polémicos gestos, en donde pidió un minuto de silencio para Kylian Mbappé y también se le vio con un “bebé llorón” con la cara del delantero francés del PSG, Emery explicó como hablaría con él sobre dichas celebraciones.

“Cuando tienes grandes emociones es difícil de controlar. Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones. Yo respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar con él”, aseguró el entrenador”, explicó el entrenador tras ver como Argentina alzó la Copa del Mundo.

Además, también se supo que el estratega habría pedido la salida del guardameta, aunque en estos momento aún se encuentra como portero titular del equipo que se encuentra en la posición 11 de la Premier League de Inglaterra.

Número de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en la actual Premier League

En estos momentos, el arquero ganador del premio The Best, posee 22 apariciones en la temporada actual en Inglaterra, en los que ha encajado un total de 33 goles y solo ha dejado su cabaña intacta en seis oportunidades. Números nada buenos en la actual campaña.

Por otro lado, si echamos un ojo a sus registro de la temporada 2021-2022, ‘Dibu’ cosechó 36 partidos, 48 goles en contra y once arcos a cero durante la pasada Premier League en la cual quedó en la posición 11, lejos de puestos de Europa y de descenso.

