A lo ‘Dibu’ Martínez: Kepa intentó distraer a Julián Álvarez antes de enfrentarse en un lanzamiento penal en Inglaterra

Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha sido conocido a nivel internacional debido a su peculiar técnica para desconcertar a su rival y así poder detener el penal que se está cobrando. Ahora, uno de sus compañeros del equipo donde estuvo el arquero, Julián Álvarez, en la Copa del Mundo con Argentina, vivió de primera mano esta técnica realizada por el ‘Dibu’.

En esta oportunidad, el delantero vio como Kepa Arrizabalaga intentó distraerle en el encuentro de la FA Cup en donde el Manchester City venció 4-0 al Chelsea. La jugada en cuestión fue al 30′, minuto en donde Kai Havertz puso la mano en el área y el árbitro cobró la pena máxima.

Como resultado, en los momentos previos en donde Álvarez se preparaba para disparar, Kepa se acercó hasta el punto del penal para decirle algo, técnica utilizada por el ‘Dibu’, pero que en esta oportunidad no salió a su favor. Julián anotó el 2-0 parcial.

no podés ser más muerto kepa al Juli querés intimidar 👻👻👻 pic.twitter.com/tJQO66VCW1 — 🤟kunii🤟 (@mnccity) January 8, 2023

Álvarez habló sobre el intento de distracción de Kepa

Por su parte, Julián Álvarez habló sobre este momento, y explicó de forma clara que “no me molesta para nada, trato de estar concentrado en cómo patear. Estaba decidido que lo haría así y fue gol”.

Además, el delantero argentino también se tomó el tiempo para hablar sobre el recibimiento que tuvo en el equipo de Manchester tras quedar campeón en la Copa del Mundo con la Selección de Argentina.

“Todos me han felicitado y me han saludado con mucha emoción. Sabemos lo que significa ser campeón del Mundo, no cualquiera puede lograrlo y es algo que todo jugador sueña. Me tocó a mí con la Selección argentina, y haciéndolo de gran forma; ellos se ponen contentos por mí y para mí es muy lindo ese reconocimiento”.

