Constelación de estrellas: Messi, Benzema, Mbappé y más figuras conforman el once ideal de la FIFA 2022

El once ideal llegó a nuestras manos y en dicho equipo podemos ver como el poder ofensivo dice presente, esto motivado a que el delantero argentino Lionel Messi, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland figuran en la delantera del once ideal de la FIFA 2022.

Dicho once fue revelado este lunes en la gala The Best en París y en el equipo también se puede ver como es que en el medio campo está el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric y el belga del Manchester City Kevin de Bruyne.

Un poco más retrasado, en la defensa, solo aparece el marroquí Achraf Hakimi solo un central, el neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, y el portugués del Bayern de Múnich Joao Cancelo.

Para cerrar con broche de oro, el portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor meta, ese que cayó en las manos del argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

Por otro lado, también se reveló el once ideal femenino, en donde encontramos a diferentes estrellas del fútbol de dicho género. Mapi León, Alexia Putellas, Alex Morgan y la portera chilena Christiane Endler son algunos de los nombres más importantes escogidos por la FIFPRO.

Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead componen el equipo ideal revelado este lunes. ✨ The 2022 FIFA FIFPRO Women's #World11:



