Adriana Lima, la exmodelo de Victoria Secret, es nombrada nueva embajadora de la FIFA para los aficionados

La modelo brasileña Adriana Lima, exmodelo de Victoria Secret, es la nueva embajadora de la FIFA para los aficionados y tendrá su primera aparición en los Premios The Best para entregar el galardón a la mejor afición de 2022.

“Adriana transmite enseguida su calidez, amabilidad y accesibilidad, y la pasión que siente por nuestro deporte”. Vive por y para el ‘futebol’ y por eso también puede ser un excelente vínculo entre la FIFA y los hinchas de todo el mundo” declaró Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

Adriana conquistó las pasarelas a finales de los años noventa. Desde muy joven ha trabajado para grandes firmas y ha desfilado para los diseñadores más importantes del panorama como: Armani, Versace, Alexander McQueen, Dior, Schiaparelli, Prada, Intimissimi y LOEWE, entre otras firmas.

“Por tener orígenes más que modestos y ser aficionada al fútbol, me siento muy agradecida y honrada de que la FIFA me haya elegido primera embajadora mundial para los aficionados y de que se me conceda una plataforma como esta para ayudar a los hinchas a acercarse todavía más al fútbol”, declaró la brasileña.

Lima fue parte de las grandes modelos brasileñas que ingresó al entretenimiento a finales de la década de 1990 junto con otras modelos famosas como Shirley Mallmann, Gisele Bündchen, Ana Beatriz Barros, Isabeli Fontana y Alessandra Ambrosio.

Ella ha trabajado con grandes empresas como Armani, Versace, De Beers, Elie Saab, Alexander McQueen, Colcci, Dior, Schiaparelli, Prada, Intimissimi, Guess?, LOEWE, H&M, Bulgari, Miu Miu, Emilio Pucci, Donna Karan, Emporio Armani, Givenchy, Keds, Mossimo, Jason Wu, Balmain, Blumarine, Marc Jacobs, Maybelline, BCBG, John Galliano, Louis Vuitton.

La brasileña tiene una curiosa coincidencia con Pelé. En 2014, Adriana Lima mostró su figura de cera para el Museo Madame Tussauds en Nueva York, siendo la primera modelo de Victoria’s Secret en tener una figura de cera y la segunda brasileña, luego de que Pelé fue el primero en hacerlo.

