El Dibu Martínez ilusionado con ganar el premio The Best: “Que sea lo que Dios quiera”

A pocas horas de que se celebre la gran gala de los Premios The Best, varias son las figuras del fútbol que ya caminan por las calles de París, capital de Francia, donde se realizará el gran evento. Uno de ellos es el campeón del mundo con Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El arquero argentino ha pasado de ser un desconocido y jugador de mitad de tabla hasta hace unos años, a ser considerado uno de los mejores en su posición, no solo por su gran actuación en el Mundial Qatar 2022 que ayudó a conquistar el tan ansiado trofeo para la Albiceleste junto a Lionel Messi, sino por su liderazgo y bagaje jornada a jornada en la Premier League de Inglaterra con el Aston Villa.

"OJALÁ, QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA"



La respuesta de Dibu Martínez a nuestro periodista Kevin Farías en París, antes de los premios The Best.



Consultado sobre las chances que tiene de ganar el premio The Best a mejor jugador (sería el primer portero en lograrlo), el Dibu fue categórico y no se descartó de la pugna: “Ojalá, que sea lo que Dios quiera”.

Los nominados a ganar el Premio The Best además del Dibu Martínez

Tras separarse de la revista France Football en 2016 tras varios años entregando el Balón de Oro, la FIFA creó el galardón The Best que coronaba al mejor del mundo durante todo un año natural, además de otros premios para la mejor futbolista, arquero, entrenador, entrenadora, por mencionar algunos.

Entre los nominados a mejor jugador de fútbol están, además del Dibu Martínez, su compatriota Lionel Messi, que completó una gran Mundial en Qatar luego de una temporada muy irregular a pesar de su alto salario en el Paris Saint-Germain (PSG).

El ganador del Balón de Oro 2022, Karim Benzema (Real Madrid), también figura en la lista. Todo índica que el podio final quedará entre ‘El Gato’, Mbappé y Messi, por lo que el Dibu Martínez, de 30 años, deberá conformarse por ir a ganar el galardón a Mejor Portero.

La gala será este lunes 27 de febrero a las 12:00 PT y 15:00 ET. Será transmitido en todo el mundo a través del canal de la FIFA por YouTube, así como por el portal FIFA.com. Las televisoras Fox Sports, Fox Deportes, Telemundo Deportes y Universo.

