Cuáles son los teléfonos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 1 de marzo

WhatsApp anunció una actualización en su lista de teléfonos compatibles que ha generado preocupación entre algunos usuarios ya que a partir del 1 de marzo, un total de 36 modelos de teléfonos Samsung, LG, iPhone, Huawei y otras marcas menos conocidas no contarán con soporte para la aplicación de mensajería.

Esta actualización de la lista de teléfonos compatibles se debe a que WhatsApp está constantemente actualizando y mejorando su aplicación para brindar una mejor experiencia de usuario. Para hacerlo posible, necesitan dejar de lado el soporte para algunos modelos de teléfonos más antiguos y que no cumplen con los requisitos técnicos para seguir funcionando con las nuevas actualizaciones de la app.

Es importante destacar que, aunque estos modelos de teléfonos ya no serán compatibles con WhatsApp a partir del 1 de marzo, esto no significa que la aplicación dejará de funcionar automáticamente en todos ellos. Sin embargo, los usuarios que tengan estos modelos de teléfonos podrían experimentar problemas al utilizar la aplicación, y no recibirán más actualizaciones de WhatsApp.

Los modelos de teléfonos que dejarán de contar con soporte para WhatsApp incluyen el Samsung Galaxy S3 mini, el iPhone 6S, el LG Optimus L3 II Dual, el Huawei Ascend Mate, entre otros. Si bien estos modelos de teléfonos ya no serán compatibles con la aplicación, los usuarios que tengan modelos más recientes de estas mismas marcas aún podrán utilizar WhatsApp sin problemas.

Además de la actualización de la lista de teléfonos compatibles, es importante mencionar que todos aquellos terminales que cuenten con versiones de su sistema operativo que sean más antiguas que iOS 12 y Android 4.1 no podrán utilizar WhatsApp.

Esto se debe a que la aplicación requiere un sistema operativo más actualizado para poder funcionar de manera óptima y ofrecer todas las funciones y características que la aplicación ofrece.

Por lo tanto, si tienes un teléfono que no está incluido en la lista de modelos de teléfonos compatibles, pero que cuenta con un sistema operativo actualizado, podrás seguir utilizando WhatsApp sin problemas.

Es importante destacar que, aunque algunos usuarios podrían sentirse afectados por estas restricciones, es necesario mantener la aplicación actualizada para garantizar su seguridad y evitar posibles vulnerabilidades. En general, actualizar el sistema operativo y la aplicación de manera regular es una buena práctica para mantener la seguridad y el rendimiento de nuestro teléfono móvil.

Teléfonos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 1 de marzo de 2023:

Samsung

– Samsung Galaxy Core

– Samsung Galaxy Trend Lite

– Samsung Galaxy Ace 2

– Samsung Galaxy S3 mini

– Samsung Galaxy Trend II

– Samsung Galaxy X cover 2

LG

– LG Optimus L3 II Dual.

– LG Optimus L5 II

– LG Optimus F5

– LG Optimus L3 II

– LG Optimus L7II

– LG Optimus L5 Dual

– LG Optimus L7 Dual

– LG Optimus F3

– LG Optimus F3Q

– LG Optimus L2 II

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus F6

– LG Enact

– LG Lucid 2

– LG Optimus F7

iPhone

– iPhone 6S

– iPhone SE

– iPhone 6S Plus

Huawei

– Huawei Ascend Mate

– Huawei Ascend G740

– Huawei Ascend D2

Otras marcas

– Sony Xperia M

– Lenovo A820

– ZTE V956 – UMI X2

– ZTE Grand S Flex

– ZTE Grand Memo

– Faea F1THL W8

– Wiko Cink Five

– Winko Darknight

– Archos 53 Platinum

