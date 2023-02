Erik Rubín y Apio Quijano enfrentan juntos a la prensa y seguirán haciendo escena de “beso”

Erik Rubín y Apio Quijano ya habían negado rotundamente por separado, que un presunto romance entre ellos, sea el motivo de la disolución del matrimonio del exTimbiriche y Andrea Legarreta. Sin embargo, este domingo enfrentaron juntos a la prensa para reiterar su dicho.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los cantantes fueron interceptados por diversos medios de comunicación, ahí el intérprete de “Cuando Mueres Por Alguien” atribuyó el escándalo a la ausencia de drama en su separación de la presentadora.

“Esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy… en donde no hubo odio, en dónde no hubo pelea, donde no hubo drama, pues hay que generarla de alguna manera forma, porque pues no es nota”, dijo contundentemente.

Erik Rubín reitera que le gustan las mujeres

Al ser cuestionados Erik Rubín y Apio Quijano por su interacción en el escenario, donde parece que se besan, Apio Quijano negó que alguna vez haya existido un beso verdadero entre ambos, pues dijo que se trata meramente de actuación e interpretación.

“No hubo beso y nunca ha habido, nunca nuestros labios se han tocado, nos acercamos y hacemos esto, hacemos como que nos damos un beso”, añadió.

Por su parte, Erik Rubín advirtió que ni él, ni Apio Quijano dejarán de realizar la polémica escena, pues reiteró que sólo es parte del espectáculo y también advirtió que nunca se ha besado con Apio y su preferencia sexual es heterosexual.

“A mi me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran. Nunca nuestros labios se han tocado, nunca… No hay una sola imagen… no, no, o sea nos acercamos y hacemos esto, pero… ¿En qué momento se ve que nuestros labios? No hay beso, no hubo beso, nunca ha habido beso, hacemos como que nos damos un beso”, explicó.

